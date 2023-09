হোমনা উপজেলা যুবলীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা।

মোঃ তারিকুল ইসলাম, হোমনা (কমিল্লা) প্রতিনিধি Update Time : শুক্রবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : শুক্রবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ২২ Time View

হোমনা উপজেলা আওয়ামী যুবলীগের ৭১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার (১৯ সেপ্টেম্বর) যুবলীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক যুবলীগের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গঠনতন্ত্রের ধারা ২৩ অনুযায়ী হোমনা উপজেলা যুবলীগের ৭১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে খন্দকার নজরুল ইসলামকে সভাপতি ও কাউসার আহাম্মদ বেপারীকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে। এ ছাড়া কমিটিতে সহ সভাপতি করা হয়েছে কামরুল ইসলাম, মাহবুবুর রহমান বকুল,তরিকুল ইসলাম পিয়াস, ফয়জুল ইসলাম তাসলিম, মহিউদ্দিন ভূইয়া, মনোয়ার হোসেন, মাইনুল সরকারকে। এদিকে, মোবারক হোসেন, সৈয়দ মেহেদী হাসান, মিনহাজ আল ইসলাম সরকারকে যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক এবং উজ্জল সরকার খাজা আহমেদ, তানভির ইসলাম মুরাদ ও জাকির হোসাইন কে সাংগঠনিক সম্পাদক করা হয়েছে। এ ছাড়াও আনোয়ার হোসেন প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক, আল হেলাল উপ প্রচার সম্পাদক, মহসিন সরকার দপ্তর সম্পাদক,হারুন অর রশিদ অর্থ সম্পাদক,শাহ জালাল শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক, মনির হোসেন ত্রান সম্পাদক, গোলাম কিবরিয়া সমাজ কল্যান সম্পাদক, আবুল কালাম সাংস্কৃতিক সম্পাদক, রাশেদ খান মেনন- স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক, মো. শাহ জালাল শাজু -তথ্যও গবেষনা বিষয়ক সম্পাদক, রেজাউল করিম মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক, আমিনুল ইসলাম রাব্বি, ক্রীড়া সম্পাদক, তানবির আহমেদ মনির ধর্মবিষয়ক সম্পাদক, রাজিয়া আক্তার রত্না মহিলা বিষয়ক সম্পাদক, জেসমিন আক্তার উপ মহিলা বিষয়ক সম্পাদক। এছাড়াও সহ সম্পাদক পদে আছেন, আল আমিন সওদাগর, তসলিম আহমেদ সরকার, মামুন ভুট্টো, আনিসুল ইসলাম রুবেল, সবুজ মিয়া মো. আনোয়ার হোসাইন, রকিবুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম ও আবুল খায়ের সরকার। এ ছাড়াও জহিরুল ইসলাম, রোস্তম আলী সরকার,আবুল কালাম আজাদ, আওলাদ হোসেন, রুবেল আহমেদ ভূঁইয়া, মহসিন রেজাসহ বাকিদের সদস্য রাখা হয়েছে।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category