পরিণীতি-রাঘবের বিয়ের ছবি ভাইরাল।

পরিণীতি-রাঘবের বিয়ের ছবি ভাইরাল।

নিউজ ডেক্স Update Time : সোমবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : সোমবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ৩১ Time View

অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া ও আম আদমি পার্টির সাংসদ রাঘব চাড্ডা। গতকাল রবিবার(২৪ সেপ্টেম্বর) রাজস্থানের উদয়পুরে মালাবদল করেছেন পরিণীতি ও রাঘব। তাদের বিয়ের একগুচ্ছ ছবি অবশেষে আজ প্রকাশ্যে এসেছে। বিয়ের দিন একটি মাত্র ছবি প্রকাশ্যে এসেছিল।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ফিল্মফেয়ার জানিয়েছে, গত শনিবার(২৩ সেপ্টেম্বর) দিল্লিতে বিয়ের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান সেরে গতকাল রাজস্থানের উদয়পুরে বিয়ে করেছেন পরিণীতি ও রাঘব।

ওইদিনই তাজ লীলা প্যালেসে অনুষ্ঠিত হয়েছে নবদম্পতির রিসেপশন। অতিথিদের জন্য লীলা প্যালেসের ৮টি সুইট আর ৮০টি কক্ষ বুক করা হয়।

দুই হাত এক হলো তাদের।

পুলিশ ও অতিরিক্ত বাহিনী ছাড়াও ব্যক্তিগত ১০০ নিরাপত্তা রক্ষী ছিলেন এই বিয়ের আসরে। বিয়ে উপলক্ষে শহরের ১৫টি স্থানে কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করা হয়।

এর আগে কয়েকটি ভারতীয় গণমাধ্যম জানায়, বিয়ের গোপনীয়তা বজায় রাখতে অনুষ্ঠানের কয়েকদিন হোটেল কর্মচারী ছাড়া অন্য কেউ সেখানে প্রবেশ করলে তাদের পুরোপুরি স্ক্যান করা হয়েছে। অতিথিদের মোবাইল ক্যামেরা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ছিল কড়াকড়ি।

কেউ যাতে বিয়ের কোনো ছবি তুলতে না পারে, সে জন্য বিয়ের আসরে প্রবেশের আগেই মোবাইল ফোনে লাগানো হয়েছে বিশেষ ধরনের নীল টেপ। শুধু নিমন্ত্রিতদের নয়, হোটেলকর্মী, ডেকোরেটর, শেফসহ সবার মোবাইলেই এই টেপ লাগানো হয়েছে। বিয়ের অনুষ্ঠানের ৩ দিন হোটেল ছেড়ে বেরোতে পারবেন না সেখানকার কর্মচারীরা।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category