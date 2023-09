পাকিস্তানকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জয় বাংলাদেশের।

পাকিস্তানকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জয় বাংলাদেশের।

বিশেষ প্রতিনিধি মোঃ নুর হোসেন Update Time : সোমবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশের সামনে ছিল ব্রোঞ্জ পদকের লড়াই। প্রতিপক্ষ পাকিস্তান। ৫ উইকেটে পাকিস্তানকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ পদক জিতল নারী ক্রিকেট দল। এশিয়ান গেমসে এই উল্লাসের জন্য বাংলাদেশকে অপেক্ষা করতে হয়েছে আট বছর। ব্রোঞ্জ পদকের লড়াইয়ে আজ ঝেজিয়াং ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি ক্রিকেট মাঠে পাকিস্তানের মুখোমুখি হয় নিগার সুলতানারা। ভারতের বিপক্ষে সেমিফাইনালে তারা যে ভুল করেছিলো, সেটা আর পাকিস্তানের বিপক্ষে করেনি। টস জিতে পাকিস্তানকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠায় বাংলাদেশ অধিনায়ক নিগার সুলতানা। টস হেরে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ৬৪ রান সংগ্রহ করে পাকিস্তান। জবাবে ১৮.২ ওভারে ৫ উইকেট হাতে রেখেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় বাংলাদেশ। ৬৫ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে মিডল অর্ডার ব্যাটার স্বর্ণা আক্তার অপরাজিত থাকেন ১৪ রানে। দুই ওপেনার শামীমা সুলতানা এবং সাথি রানী করেন সমান ১৩ রান করে। শবনম মুস্তারি ৫, নিগার সুলতানা জ্যোতি ২ রান করে আউট হন। এছাড়া রিতু মনি আউট হন ৭ রান করে। ২ রানে অপরাজিত থাকেন সুলতানা খাতুন। পাকিস্তানি বোলার নাশরা সান্ধু ৪ ওভারে ১০ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন। বাংলাদেশ শিবিরে কিছুটা ভয় ধরিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ব্যাটারদের দৃঢ়তায় শেষ পর্যন্ত জয়ের পথে তারা বাধা হতে পারেনি। সাদিয়া ইকবাল এবং নিদা দার নেন ১টি করে উইকেট।

