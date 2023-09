বিশ্ব নদী দিবসে নকলা প্রেসক্লাবে সচেতনতা মূলক সভা অনুষ্ঠিত।

আব্দুল্লাহ আল-আমিন, স্টাফ রিপোর্টার Update Time : সোমবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

শেরপুরের নকলায় বিশ্ব নদী দিবস উপলক্ষ্যে সচেতনতামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ‘রাইটস অব রিভার’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে নকলা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে এ সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। রবিবার (২৪ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টায় প্রেস ক্লাবের অফিস কক্ষে ক্লাবটির সভাপতি মো: মোশারফ হোসাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মূখ্য আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন শেরপুর পুলিশ লাইন্স একাডেমী ফর ক্রিয়েটিভ (প্লেস) এর প্রধান শিক্ষক ও নাগরিক সংগঠন ‘জনউদ্যোগ’ শেরপুরের আহবায়ক আবুল কালাম আজাদ। এছাড়া বক্তব্য রাখেন- প্রেসক্লাবের সিনিয়র সহসভাপতি খন্দকার জসিম উদ্দিন মিন্টু, সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন সরকার বাবু, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মদ ফারুকুজ্জামান ফারুক প্রমুখ। বক্তারা জানান, জনগনের অসেচতনতার ফলে তৈরী হওয়া দীর্ঘ দিনের নদী দখলে মতো বিভিন্ন অব্যবস্থাপনাকে সহজে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তবে সবাই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য রক্ষায় তথা নদী রক্ষায় কাজ করলে দেশের সকল নদ-নদী, হাওর-বাওর, নালা-ডোবা, পুকুর ও হ্রদসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক জলাশয় একদিন দখল মুক্ত হবেই হবে। তবে নিজ নিজ এলাকার নদ-নদী, হাওর-বাওর, নালা-ডোবা, পুকুর ও হ্রদসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক জলাশয় রক্ষায় সকলকে সাথে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহবান জানান তাঁরা। এসময় প্রেসক্লাবের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক ফজলে রাব্বী রাজন ও মো. নূর হোসেন, দপ্তর সম্পাদক সেলিম রেজা, তথ্য-গবেষণা সম্পাদক আসাদুজ্জামান সৌরভ, অর্থবিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-আমিন, সদস্য রাইসুল ইসলাম রিফাত, রেজাউল হাসান সাফিত, শেরপুর পুলিশ লাইন্স একাডেমী ফর ক্রিয়েটিভ (প্লেস) এর সিনিয়র ইংরেজী শিক্ষক মো. আসাদুজ্জামান রুপম, ভিডিও ক্রিয়েটর ও ভয়েজার সাংবাদিক মনোহর মাহমুদ মিলনসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

