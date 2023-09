ব্রোঞ্জ পদক পেতে বাংলাদেশের লক্ষ্য ৬৫ রান।

বিশেষ প্রতিনিধি মোঃ নুর হোসেন Update Time : সোমবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : সোমবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ৩৩ Time View

এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিতের ম্যাচে বাংলাদেশের সামনে লক্ষ্য খুব একটা বড় নয়। ২০ ওভারে করতে হবে ৬৫ রান। তবে পিচ এবং কন্ডিশন অনুযায়ী এই রানকে খাটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। ব্যাট হাতে নিগার সুলতানা জ্যোতিদের জন্য যে কঠিন পরীক্ষা আসছে, তা সহজেই বলা যায়। চীনের হাংজুতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এশিয়ান গেমসের নারীদের ক্রিকেটে তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ। ম্যাচে টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাংলাদেশের অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি। আগেরদিন টস জিতে বাংলাদেশের ব্যাট করার সিদ্ধান্ত বিস্মিত করেছিল সবাইকে। এবার আর সেই ভুল করলেন না টাইগ্রেস দলপতি। সিদ্ধান্ত যে ভুল ছিল না তার প্রমাণও দিচ্ছেন বোলাররা। এদিন স্কোরবোর্ডে ১০ রান জমা করতেই তারা খুইয়েছে ৩ উইকেট। বাংলাদেশের পক্ষে মারুফা, সানজিদা এবং নাহিদা প্রত্যেকেই একটি করে উইকেট শিকার করেছেন। নবম ওভারে বল করতে এসেই ১৩ রান করা সাদাফকে ফিরিয়েছেন রাবেয়া খান। ১৮ রানে নেই পাকিস্তানের চার উইকেট। এরপরেই যেন ঘুরে দাঁড়ানোর মিশন পাকিস্তানি মেয়েদের। নাতালিয়ার সঙ্গে অধিনায়ক নিদা রশিদ করেন ১৮ রানের জুটি। ছোট্ট এই পার্টনারশিপই পাকিস্তানকে আশা দেখাতে শুরু করে। নাতালিয়াকে ১১ রানেই অবশ্য থামান সানজিদা মেঘলা। ৩৬ রানে ৫ উইকেট হারায় পাকিস্তান। এরপর বড় কোনো জুটি না হলেও রান এসেছে নিয়মিত। আলিয়া রিয়াজের ১৮ বলে ১৭, নিদা রশিদের ১৮ বলে ১৪ পাকিস্তানকে ৫০ পেরুতে সাহায্য করে। নবম উইকেট জুটিতে আসে ২০ রান। তাতেই ৬৪ রানে থামে পাকিস্তানের ইনিংস।

