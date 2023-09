লালবাগে মিষ্টির দোকানে ভয়াবহ আগুন, নিয়ন্ত্রণে ৯ ইউনিট।

লালবাগে মিষ্টির দোকানে ভয়াবহ আগুন, নিয়ন্ত্রণে ৯ ইউনিট।

নিউজ ডেক্স Update Time : সোমবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

রাজধানীর লালবাগে মদিনা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে অগ্নি কান্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের নয়টি ইউনিট কাজ করছে। সোমবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১ টা ৩৫ মিনিটে আগুন লাগে। ফায়ার সার্ভিসের মিডিয়া উইংয়ের ইন্সপেক্টর আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, দুপুর ১ টা ৩৫ মিনিটে লালবাগে মদিনা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। প্রথম ফায়ার সার্ভিসের দুইটি ইউনিট বেলা পৌনে ২টার ঘস্টনা স্হলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। পরে আরও ৭ ইউনিট যোগ হয়। আগুন লাগার কারন ও ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ এখনো জানা যায়নি

