সপরিবারে মার্কিন দূতাবাসে সাকিব ।

সপরিবারে মার্কিন দূতাবাসে সাকিব Update Time : সোমবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : সোমবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ২৮ Time View

বাংলাদেশের ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় নাম সাকিব আল হাসান। বাংলাদেশের হয়ে খেলা ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ফ্রাঞ্চাইজি ক্রিকেট বাদে পরিবারের সাথে যুক্তরাষ্ট্রেই অবস্থান করেন তিনি। তার সন্তানদের জন্মও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তাই দেশটির সাথে আলাদা সম্পর্ক আছে বিশ্বসেরা এই অলরাউন্ডারের। আজ তাই যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের সাথে দেখা করে এলেন দূতাবাস থেকে। সোমবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের সঙ্গে সপরিবারে দেখা করেছেন সাকিব আল হাসান। এ সময় তার সঙ্গে ক্রিকেট এবং বেসবল খেলেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক। মূলত সৌজন্য সাক্ষাৎ করার জন্যই সেখানে গিয়েছিল সাকিবের পরিবার। হাসের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়েছেন তারা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে সাকিবের স্ত্রী উম্মে আহমেদ শিশির লিখেছেন, ‘বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের সঙ্গে দেখা করার সময়টা দারুণ ছিল! ক্রিকেট এবং বেসবল খেলে দুপুরটা ভালোই কেটেছে। রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাকিবের চ্যালেঞ্জ অবশ্যই দেখার মতো ছিল। আমাদের আতিথেয়তা দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ!’ এদিকে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল বর্তমানে নিউজিল্যান্ডের সাথে ওয়ানডে সিরিজ খেলছে। এই সিরিজে বিশ্রামে আছেন সাকিব। তাই আপাতত পরিবারকে নিয়েই সময় পার করছেন তিনি। তবে দিন কয়েকের মধ্যেই বিশ্বকাপ খেলতে দলের সঙ্গে ভারতের বিমান ধরবেন বাংলাদেশ অধিনায়ক।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category