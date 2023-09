ইউএনও’র সাথে প্রেসক্লাব পাইকগাছার সাংবাদিকদের মতবিনিময়।

ইউএনও’র সাথে প্রেসক্লাব পাইকগাছার সাংবাদিকদের মতবিনিময়।

মোঃ রাজু আহম্মেদ প্রতিনিধি পাইকগাছা Update Time : মঙ্গলবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

পাইকগাছা উপজেলা নির্বাহী অফিসার

মুহাম্মদ আল-আমিন এর সাথে প্রেসক্লাব পাইকগাছার সাংবাদিকদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হযেছে। মঙ্গলবার দুপুর ২ টায় পাইকগাছা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মুহাম্মদ আল-আমিন এর কার্যালয়ে উক্ত মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভা উপস্থিত ছিলেন, প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি প্রকাশ ঘোষ বিধান, প্রেসক্লাব পাইকগাছা এর সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ আব্দুল মজিদ সরদার, সাধারণ সম্পাদক এম জালাল উদ্দীন, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক গাজী মোঃ আব্দুল আলীম,—— সদস্য মোঃ রাজু আহমেদ, মোঃ আজিজুল ইসলাম, এম সম্রাট প্রমুখ

