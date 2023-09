কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পুলিশের অভিযানে অস্ত্র ও গুলিসহ এক মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পুলিশের অভিযানে অস্ত্র ও গুলিসহ এক মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

Reporter Name Update Time : মঙ্গলবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : মঙ্গলবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ১১৯ Time View

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থানা পুলিশের অভিযানে দেশীয় তৈরি একটি ওয়ান শুটারগান ও দুই রাউন্ড শটগানের গুলিসহ নাটোক নামের এক অস্ত্রধারী শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত মাদক ব্যবসায়ী নাটোক দৌলতপুর উপজেলার পাকুড়িয়া গ্রামের মৃত আজিতুল্লা মন্ডলের ছেলে । তার নামে ৮ টির অধিক মাদক ও অস্ত্র মামলা আদালতে বিচারাধীন আছে। এ বিষয়ে দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম জানান, সোমবার রাতে দৌলতপুর থানার এস আই মাছুম বিল্লাহ, এস আই শামীম, এস আই জামাল হোসেন, এ এস আই নজরুল ইসলামসহ সঙ্গীয় অফিসার ফোর্স নিয়ে থানা এলাকায় ওয়ারেন্ট তামিল, অবৈধ মাদকদ্রব্য ও অস্ত্র উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করাকালীন সময়ে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাত অনুমানিক ১২ টার পরে জানতে পারে আদাবাড়ী ইউনিয়নের আদাবাড়ীয়া মাঠের উজ্জলের ইট ভাটার সামনে একদল অস্ত্র ও মাদক ব্যবসায়ী অস্ত্র ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অবস্থান করছে। উক্ত সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে দেশীয় তৈরি ওয়ান শুটারগান ও দুই রাউন্ড শটগানের গুলি সহ একজনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় । এ বিষয়ে দৌলতপুর থানায় অস্ত্র আইনে একটি মামলা হয়েছে। নাটোক কে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

