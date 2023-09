কুষ্টিয়া (ডিবি) পুলিশের অভিযানে অস্ত্রসহ আটক-১, পলাতক -১ জন

কুষ্টিয়া (ডিবি) পুলিশের অভিযানে অস্ত্রসহ আটক-১, পলাতক -১ জন

বিশেষ সংবাদদাতা :- Update Time : মঙ্গলবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : মঙ্গলবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ১৯৬ Time View

সুযোগ্য পুলিশ সুপার এর নির্দেশনায় অফিসার ইনচার্জ জেলা গোয়েন্দা শাখা এর তত্ত্বাবধানে এসআই অনুপ কুমার সরকার নেতৃত্বে সঙ্গীয় এসআই মোঃ কায়েস মিয়া,এএসআই(নিঃ)-মোঃ আঃ হাকিম, নায়েক পারভেজ কবির,কং-শামসু,কং-বুলবুল হোসেন, কং- মাহাবুবুর রহমান, কং-মুস্তাইন বিল্লাহ, সকলেই জেলা গোয়েন্দা শাখা,টীমের সাঁড়াশি অভিযানে ২৫ই সেপ্টেম্বর দৌলতপুর উপজেলাধীন (উপজেলা পূর্ব পাড়া),মৃত আফসার প্রামানিক এর ছেলে আসাদুলের হেফাজত হতে ০১(এক)টি ওয়ান শুটারগান,যাহার বাটে দুই পাশে কাঠ সংযুক্ত এবং বাট সহ লম্বা ২৪ ইঞ্চি ফায়ারিং পিন ও ট্রিগার সংযুক্ত,যাহাতে বারো বোর কার্তুজ ব্যবহৃত হয়.০২(দুই) রাউন্ড কার্তুজ,০১ (এক) টি চাইনিজ কুড়াল যাহার দৈর্ঘ্য ১৫ ইঞ্চি,একটি সাদা রংয়ের বাজার করা প্লাস্টিকের ব্যাগ,একটি লাল রংয়ের রেজিঃবিহীন Pulser মোটরসাইকেল যাহার ইঞ্জিন-DIGBSK43989, চেসিস নং-MD2DHDJZZSOK35073 উদ্ধার করে। দৌলতপুর উপজেলা মোড়ে অবস্থানকালে অবৈধ অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য উদ্ধার অভিযান পরিচালনাকালে ইং-২৫ই সেপ্টেম্বর ২০২৩ রাত্র ২১.৪৫ ঘটিকার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কুষ্টিয়া জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) অভিযানিক দল,দৌলতপুর থানাধীন দৌলতপুর উপজেলা পূর্বপাড়া গ্রামস্থ গ্রেফতারকৃত ১নং আসামী মোঃ আসাদুল ইসলাম (৪৫),পিতা-মৃত আফসার প্রামানিক এর বসতবাড়ির শ্যান বার্থের মধ্যে দুইজন লোক অবৈধ অস্ত্র বিনিময় করিতেছে। উক্ত সংবাদটি অভিযানিক টীম লিডার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে ও সংবাদের সত্যতা যাচাই ও প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের পর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক অভিযান পরিচালনার উদ্দেশ্যে ঘটনাস্থলে পৌছাইলে ডিবি পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে দুইজন লোক উক্ত বসত ঘর হইতে পালানোর চেষ্টাকালে নায়েক- মোঃ পারভেজ কবির এর সহায়তায় ঘটনাস্থল হইতে ১নং আসামী মোঃ আসাদুল ইসলামকে গ্রেফতার করে এবং অপর একজন কৌশলে পালিয়ে যায়। উপস্থিত সাক্ষীদের সম্মুখে ধৃত আসামীর নাম ঠিকানা জিজ্ঞাসাবাদ করিলে সে তার নাম ঠিকানা সহ পলাতক আসামি দৌলতপুর উপজেলার,দৌলতখালী চৌধুরীপাড়া গ্রামের মোকলেতুর রহমান এর ছেলে মিজানুর রহমান মিজান (৪০) বলে তথ্য প্রমান পায় অভিযানিক দল। গ্রেফতার ও পলাতক আসামীদের বিরুদ্ধে দৌলতপুর থানাতে অবৈধ অস্ত্র তাহাদের হেফাজাতে রাখার অপরাধে অস্র আইন ১৮৭৮ এর ১৯ এ/১৯(১) ধারায় রুজু হয়েছে। অভিযানে বিষয়ে অফিসার ইনচার্জ,কুষ্টিয়া জেলা গোয়েন্দা শাখার মোঃমাহফুজুল হক চৌধুরী “পিপিএম”বলেন,আমাদের কুষ্টিয়া পুলিশ সুপার স্যারের নির্দেশ মোতাবেক ও স্যারের সঠিক দিক নির্দেশনায় এ অভিযান সফল হয়েছে,অস্র ও মাদকের ব্যবসার সাথে জড়িত ব্যাক্তি সে যে-ই-হোকনা কেনো কোনো অপরাধীকে ছাড় দেওয়া হবেনা,পলাতক আসামিকে গ্রেফতার অভিযান চলমান রয়েছে। এসআই অনুপ কুমার সরকারের কাছে অভিযান বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন,আমাদের কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ সুপার স্যারের ঘোষিত নির্দেশ অনুযায়ী কোন অপরাধীকে ছাড় দেওয়া হবেনা,এছাড়া গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাদক ও অস্রের বিরুদ্ধে জিরো ট্রলারেন্স ঘোষনা করেছেন সে মোতাবেক কুষ্টিয়া জেলাকে মাদকমুক্ত ও অস্র ব্যাবসায়ীদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category