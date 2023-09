ভিসা নীতিতে ভীত নয়, ঐক্যবদ্ধ আওয়ামী লীগ- ছানোয়ার হোসেন।

ভিসা নীতিতে ভীত নয়, ঐক্যবদ্ধ আওয়ামী লীগ- ছানোয়ার হোসেন।

আব্দুল্লাহ আল-আমিন, স্টাফ রিপোর্টার Update Time : মঙ্গলবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরে যারাই ক্ষমতায় এসেছে, তারা বন্ধুকের নলের আগায় ক্ষমতায় এসেছে। ১৯৯১ সালের পর জননেত্রী শেখ হাসিনা এদেশে গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। ভিসা নীতির ভয় দেখানো হচ্ছে। এ নীতি দেখিয়ে লাভ নাই। ভীসা নীতিতে আমরা ভয় পাইনা। বরং আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা এখন আরো ঐক্যবদ্ধ। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে শেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছানোয়ার হোসেন ছানু এসব কথা বলেন। তিনি আরও বলেন শেরপুর জেলা আওয়ামী লীগ আগের চেয়ে এখন আরো শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ। নৌকার স্বার্থে আমরা সবাই এক। আমাদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। ২৫ সেপ্টেম্বর সোমবার রাতে শেরপুর নিউ মার্কেটস্থ দলীয় কার্যালয়ে জেলায় কর্মরত সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন ছানোয়ার হোসেন ছানু। এসময় জেলা আওয়ামী লীগ নেতা এডভোকেট মোসাদ্দেক ফেরদৌসী, সুব্রত কুমার দে ভানু, শামসুন্নাহার কামাল, দেবাশীষ ভট্টাচার্য, জেলা যুবলীগ সভাপতি হাবিবুর রহমান, জেলা কৃষকলীগের সভাপতি আব্দুল কাদের, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সাবিহা জামান শাপলা, জেলা পরিষদ সদস্য এডভোকেট মুন্নি, সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান বায়োযিদ হাসান, আসাদুজ্জামান দুলালসহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

