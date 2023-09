আপনাদের হক পাই পাই করে মিটিয়ে যেতে চাই : মতিয়া চৌধুরী।

আপনাদের হক পাই পাই করে মিটিয়ে যেতে চাই : মতিয়া চৌধুরী।

আব্দুল্লাহ আল-আমিন, স্টাফ রিপোর্টার Update Time : বুধবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : বুধবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ২২ Time View

আপনারা যতক্ষণ মনের মাঝে রাখবেন ততক্ষণ আমি আছি। আপনাদের হক পাই পাই করে মিটিয়ে দিতে চাই। জনগনের হক সুষ্ঠভাবে মিটিয়ে দিয়ে ঈমানের সহিত যেন মরতে পারি আমি আল্লাহর কাছে এটাই চাই। বুধবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বিকেলে মহান জাতীয় সংসদের উপনেতা, কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি সাবেক কৃষি মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী এম.পি তাঁর নির্বাচনী এলাকা নকলা উপজেলার সকল মসজিদ, মন্দির ও কবরস্থানসহ সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে উন্নয়ন ও সংস্কারের লক্ষ্যে অনুদানের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাদিয়া উম্মুল বানিন-এঁর সভাপতিত্বে ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ছামিউল হক মুক্তার সঞ্চালনায় চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে শেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হুমায়ূন কবীর রুমান, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছানোয়ার হোসেন ছানু, নকলা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শাহ মোহাম্মদ বোরহান উদ্দিন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আম্বিয়া খাতুন, সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা শফিকুল ইসলাম জিন্নাহ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও পৌরসভার মেয়র হাফিজুর রহমান লিটনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান একেএম মাহবুবুল আলম সোহাগ, নকলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রিয়াদ মামুদসহ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সদস্যবৃন্দ, নকলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও বঙ্গবন্ধু শিক্ষা-গবেষণা পরিষদ নকলা উপজেলা শাাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মো. মোশারফ হোসাইন, সহ-সভাপতি খন্দকার জসিম উদ্দিন মিন্টু, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি ও প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন সরকার বাবু, স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক ও প্রেস ক্লাবের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, উপজেলা ছাত্রলীগের আহবায়ক আবু হামযা কনকসহ উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও অঙ্গসহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মী, বিভিন্ন ইউপির চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধিগন, উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগন, উপজেলার সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের সভাপতি, সম্পাদক ও সুপারগন উপস্থিত ছিলেন। তথ্যমতে, এদিন উপজেলার ৪৮৪টি মসজিদ, ৯১টি গোরস্থান ও ৩৫টি মন্দিরে প্রতিটির জন্য ১০ হাজার টাকা সমমূল্যের ৬৯ লাখ ২ হাজার ৩৩৪ টাকার চেক বিতরণ করেন জাতীয় সংসদের উপনেতা মতিয়া চৌধুরী এমপি।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category