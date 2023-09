কেমন হলো বাংলাদেশের বিশ্বকাপ দল।

নিউজ ডেক্স Update Time : বুধবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : বুধবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ২৪ Time View

নানা উৎকণ্ঠা ও স্নায়ুর লড়াই শেষে ঘোষণা করা হয়েছে ওয়ানডে বিশ্বকাপের জন্য বাংলাদেশের স্কোয়াড। চোটের কারণে বিশ্বকাপটা আক্ষেপের অপর নাম হয়ে থাকল তামিম ইকবালের জন্য। তার জায়গায় দলে সুযোগ পেয়েছেন আরেক তামিম, তানজিদ হাসান তামিম। ১৫ সদস্যের বিশ্বকাপ স্কোয়াড। অনুমিতভাবে অধিনায়ক সাকিব আল হাসান। সহঅধিনায়ক হিসেবে থাকার কথা ছিল লিটন দাসের। সেটাতে হয়েছে রদবদল। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় ওয়ানডেতে নেতৃত্ব দেওয়া নাজমুল হোসেন শান্ত বিশ্বকাপে সাকিবের ডেপুটি। বিশ্বকাপ স্কোয়াডে তামিমের না থাকাটা যেমন ভক্তদের আহাজারি তৈরি করছে পুরোদমে, উল্টো দিকে যাকে নিয়ে এত আলোচনার ঝড় সেই মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের সমর্থকদের জন্য খবরটা স্বস্তির। ক্যারিয়ারের পঞ্চম তথা শেষ বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছেন এই ‘সাইলেন্ট কিলার’। বিশ্বকাপ স্কোয়াডে পঞ্চপাণ্ডবের চারজনই থাকার কথা ছিল। তামিম বাদ পড়ায় সেই সংখ্যা নেমে গেছে তিনে। সাকিব-মাহমুদউল্লাহর সঙ্গে আছেন অভিজ্ঞ মুশফিকুর রহিম। তিনজনেরই এটি পঞ্চম বিশ্বকাপ। বিশ্বকাপ স্কোয়াডে বড় দুর্বলতার জায়গা থেকে গেল ওপেনিংয়ে। মাত্র দুজন ওপেনার। সেটা হওয়ার কথা ছিল তিনজন। সেটা তো হয়ইনি, উল্টো তৈরি হয়েছে শঙ্কার জায়গা। লিটন দাসের সঙ্গে ওপেন হয়তো করবেন তরুণ তানজিদ হাসান তামিম। চারটি ওয়ানডে খেললেও এখন পর্যন্ত লাইম লাইটে আসতে পারেননি তিনি। ৪ ম্যাচে মোট রান ২৯, সর্বোচ্চ ১৬। এমন অফ ফর্মে থাকা তরুণের জন্য বিশ্বকাপের মঞ্চ বাড়তি চাপ তৈরি করবে। আবার দুই ওপেনারের মধ্যে কেউ চোটের শিকার হলেই একাদশে হবে ছন্দপতন। অন্যদিকে ওপেনিংয়ে লিটন দাসও খুব একটা ছন্দে নেই এই মুহূর্তে। ফলে এশিয়া কাপের মতো বিশ্বকাপে বাংলাদেশকে হয়তো ভুগতে হবে উদ্বোধনী জুটির আফসোসে। টপঅর্ডার ও মিডলঅর্ডার মিলিয়ে স্কোয়াডে ব্যাটসম্যান পাঁচজন। অধিনায়ক সাকিবের বাইরে বিশেষজ্ঞ স্পিনার দুজন, নাসুম ও মেহেদী। পেসার সেখানে ৫ জন। সাকিব আর মিরাজের পরিচয় দুজনই অলরাউন্ডার। ওয়ান ডাউনে নাজমুল হোসেন শান্তকে নিয়ে দল থাকবে নির্ভার। ব্যাটিং অর্ডারে এরপর থাকছেন অধিনায়ক সাকিব আল হাসান। দুই পাণ্ডব মুশফিক ও মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ সামলাবেন মিডল অর্ডার। মিরাজ ও মেহেদী পর্যন্ত থাকবে ব্যাটিং অর্ডার। শেষের দিকে থাকছে কয়েক পেসার। তবে টেল এন্ডার হিসেবে ব্যাট হাতে ঝড় তোলার অভিজ্ঞতা সর্বশেষ বেশ ভালো স্পিনার নাসুম আহমেদের। পেস বিভাগ আগের চেয়ে বেশ ভালো বাংলাদেশের। বিশ্বকাপে গতির ঝড় তুলতে প্রস্তুত তাসকিন, মুস্তাফিজ, হাসান, তানজিম ও শরিফুল ইসলাম। তরুণ ও অভিজ্ঞতার মিশেলে হয়তো বিশ্বকাপ স্কোয়াড ভালোই হলো। তবে আফসোসের জায়গা থাকবে ওপেনিং। বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে উদ্বোধনী জুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শুরুটা ভালো না হলে শেষটা সুন্দর হওয়ার সম্ভাবনা সব সময়ই কম থাকে। সেই দিক থেকে বাংলাদেশ দল দারুণভাবে মিস করবে দেশসেরা ওপেনার তামিম ইকবালকে। শতভাগ ফিট না হলেও বিশ্বকাপের স্কোয়াডে থাকবেন তামিম। এমনটা আশা করছিল সবাই। সে লক্ষ্যে তামিম-সাকিব ইস্যুর জটিলতা কাটাতে মঙ্গলবার দুপুরে মাশরাফি বিন মুর্তজার দ্বারস্থ হয়েছিল বিসিবি। সাবেক এই অধিনায়ক বিসিবি কার্যালয়ে এসে বিসিবি সভাপতির সঙ্গে আলোচনা করেন, যেখানে নির্বাচকরা ছাড়াও বিসিবির কয়েকজন পরিচালক ছিলেন। যে দুজন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে, সেই সাকিব-তামিমের সঙ্গেও কথা বলেন মাশরাফি। কিন্তু মাশরাফির অংশগ্রহণের আলোচনারও সুফল মেলেনি। শেষ পর্যন্ত তামিমকে বাদ দিয়েই দল ঘোষণা করা হয়। বিশ্বকাপে অংশ নিতে আগামীকাল (বুধবার) ভারত যাবে বাংলাদেশ। ৫ অক্টোবর থেকে বিশ্বকাপ শুরু হলেও বাংলাদেশের মিশন শুরু হবে ৭ সেপ্টেম্বর থেকে। ধর্মশালায় বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হবে আফগানিস্তানের। ১০ দলের এই বিশ্বকাপ হবে রাউন্ড রবিন লিগ। তার মানে প্রত্যেক দল খেলবে নয়টি করে ম্যাচ। বিশ্বকাপ স্কোয়াড: সাকিব আল হাসান (অধিনায়ক), লিটন কুমার দাস, নাজমুল হোসেন শান্ত (সহঅধিনায়ক), মুশফিকুর রহিম (উইকেটরক্ষক), তাওহিদ হৃদয়, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, মেহেদী হাসান মিরাজ, তানজিদ হাসান তামিম, তাসকিন আহমেদ, মুস্তাফিজুর রহমান, হাসান মাহমুদ, শরিফুল ইসলাম, শেখ মেহেদী হাসান, নাসুম আহমেদ ও তানজিম হাসান সাকিব।

