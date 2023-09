জায়েদ ও সায়ন্তিকা মিলে ফাঁসিয়ে দিল আমাকে’।

জায়েদ ও সায়ন্তিকা মিলে ফাঁসিয়ে দিল আমাকে’।

বিশেষ প্রতিনিধি মোঃ নুর হোসেন Update Time : বুধবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : বুধবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ২২ Time View

বিতর্ক যেন পিছু ছাড়ছে না ‘ছায়াবাজ’ সিনেমার। ঢাকাই নায়ক জায়েদ খান ও কলকাতার নায়িকা সায়ন্তিকার এই ছবির কাজ এখনো শেষ হয়নি। এর মধ্যেই প্রযোজকের সঙ্গে কাদা ছোঁড়াছুড়ি চলছে নায়ক-নায়িকার। জায়েদ-সায়ন্তিকার বিরুদ্ধে অভিযোগে এনেছেন সিনেমার প্রযোজক মনিরুল ইসলাম। জানিয়েছেন, জায়েদ খান ও সায়ন্তিকা মিলে ফাঁসিয়ে দিয়েছেন তাকে। এই গল্পে সিনেমা করার কথাই ছিল না প্রযোজকের। মনিরুল জানান, এই গল্পে ওয়েব ফিল্ম বানানোর কথা ছিল। কিন্তু জায়েদ খানের অনুরোধে এই সিনেমা শুরু করা। তিনি আরও জানান, নৃত্য পরিচালক মাইকেল বাবুর সঙ্গে সায়ন্তিকা ও জায়েদ খান গানের শুটিং করতে চাননি। তারা মাইকেলকে অপমান করেছেন। এখন মাইকেলের কাছে ক্ষমা না চাইলে, শুটিং নিয়ে মিথ্যা অপপ্রচার বন্ধ না করলে কাজ করবেন না তিনি। প্রযোজকের ভাষ্য, তার দেশের শিল্পীকে অপমান করা হবে, একজন সিনেমার মানুষ হয়ে তিনি তা মেনে নেবেন না। অন্যদিকে সায়ন্তিকা বলেছেন, শুটিং চলাকালীন নানা ধরনের অব্যবস্থাপনা ছিল। এভাবে শুটিং করা সম্ভব নয়। জায়েদ খান প্রযোজকের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলেছেন, ‘এই শুটিং এতটাই অব্যবস্থায় ভরা ছিল যে নায়িকার কস্টিউম, হোটেল ভাড়া, খাবারের বিলও তাকে দিতে হয়েছে।’ প্রযোজক সিনেমাটি করতে চাননি, জায়েদের অনুরোধেই সেটা করতে হয়েছে। প্রযোজকের এমন অভিযোগের উত্তরে জায়েদ জানান, তিনি কাজটি করার জন্য প্রযোজককে বলেছিলেন। কিন্তু তাই বলে শুটিংয়ে কোনো শৃঙ্খলা থাকবে না। শুটিংয়ে ভালো মানের খাবার থাকবে না। এটা তো হতে পারে না। সায়ন্তিকা ও জায়েদ খান ওই নৃত্য পরিচালকের কাছে ক্ষমা না চাইলে কী হবে ছবির ভাগ্যে? জবাবে প্রযোজক বলেন, ‘এই সিনেমার কাজ আর করবেন না তিনি। যদি করেনও, সব বাদ দিয়ে এ দেশের শিল্পী নিয়ে নতুন করে এই ছবির কাজ শুরু হবে।’ উল্লেখ্য, ২৯ আগস্ট তাজু কামরুলের পরিচালনায় সায়ন্তিকা ও জায়েদ খানকে নিয়ে ‘ছায়াবাজ’ ছবির শুটিং শুরু হয় কক্সবাজারে।

