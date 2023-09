মোবাইল এ্যাপসের মাধ্যমে প্রতারনা।

ঠাকুরগাঁও জেলা ভূল্লী থানার আউলিয়াপুর কচুবাড়ি এলেকায় এমন ঘটনা ঘটেছে,,আউলিয়াপুর এলেকার বাসিন্দা ফিরোজ(৩০) পিতা দানী, সে 7spg এ্যাপস থেকে প্রতিদিন টাকা ইনকাম করা যায় বলে এমন প্রতারনার নাটক সাজিয়ে আউলিয়াপুর এলেকার অনেক পরিবারের কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা ভূয়া একাউন্ট খুলে প্রতারনার চক্রে ফেলেছেন বলে স্থানীয়রা জানায়। এবং স্হানীয়দের বক্তব্য মতে জানা গেছে 7spg এ্যাপসে ৫ হাজার টাকা জমা দিলে দিনে৪ শত টাকা ইনকাম হবে এবং ১৫ হাজার টাকার মাধ্যমে লেবেল 2 ভার্সন, ৩০ হাজার টাকা দিলে লেবেল 3 ভার্সনে কাজ করা যাবে যা থেকে দিনে ৩/৪ হাজার টাকা ইনকাম হবে এমন প্রতারনার এডমিন ফিরোজ। ফিরোজ আরো অফার দিয়েছেন বলে স্হানীয়রা বলেন,, লেবেল 3 ভার্সনে মোবাইলফোন, ঘড়ি, চাল, ডাল, সহ নানান রকম উপহার দেয়া হবে যাতে করে গ্রারামের মানুষ উৎসাহিত হয়ে কাজ করেন। এবং জানা গেছে যারা অল্প টাকা দিয়ে প্রথমে একাউন্ট চালু করেছে তাদের আবার কিছু কিছু টাকা উৎতলন করতে পারছে তবে যখনি বড় এমাউন্ট দিয়ে একাউন্ট চালু করছে বা লেবেলের জন্য আবেদন করছে তাদের টাকা ঠিক তখনি অফেরত যোগ্য করে দিছে।

আর এমনি ভাবে প্রায় একহাজারের বেশি সদস্যদের থেকে টাকা নিয়ে উধাও ফিরোজ।

তবে এই বিষয়ে ফিরোজের সাথে কথা বলতে চাইলে তিনি কোন রকম যোগাযোগ করতে রাজি হয়নি,, প্রশাসনের কাছে সঠিক বিচারের দাবিতে ফিরোজের বাসায় অবস্থান করেন এলেকাবাসিরা।

