আড়াইহাজারে ৭৫ কেজি গাঁজা সহএক মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার।

আড়াইহাজারে ৭৫ কেজি গাঁজা সহএক মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার।

মোঃনুরইসলাম রুপগন্জ প্রতিনিধি Update Time : বৃহস্পতিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে বুধবার বিকেলে উপজেলার গোপালদী পৌরসভার রামচন্দ্রদী এলাকায় গোপন সংবাদের ভিওিতে র্্যাব ১১ এর এস আই জাহিদুল ইসলাম সঙ্গী ও ফোর্স নিয়ে গিয়ে একটি পিকআপ ভ্যান তল্লাশি করে অন্তর (২০) নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করে। এসময় তল্লাসি করে তার কাছ থেকে ৭৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

আটক কৃত অন্তর ময়মনসিংহ জেলার হালুয়া ঘাট থানার বাউসা গ্রামের রমজানের ছেলে।

এ ব্যাপারে র্্যাব ১১ এর এস আই জাহিদুল ইসলাম বুধবার বাধী হয়ে আড়াইহাজার থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।

জব্দ কৃত গাঁজার মূল্য ১৫ লাখ টাকা বলে এজাহার সূএে জানা যায়।

আড়াইহাজার থানার ওসি ইমদাদুল ইসলাম তৈয়ব জানান অন্তরকে মাদক আইনে মামলা দিয়ে বৃহস্পতিবার নারায়গন্জে কোটে প্রেরন করা হয়েছে।

