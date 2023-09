নোয়াখালী সোনাইমুড়ীতে এক মাদ্রাসার শিক্ষককে পিটিয়ে রক্তাক্ত করা হয়।

নোয়াখালী সোনাইমুড়ীতে এক মাদ্রাসার শিক্ষককে পিটিয়ে রক্তাক্ত করা হয়।

নিউজ ডেক্স Update Time : বৃহস্পতিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

সোনাইমুড়ীতে তাসহিহুল কুরআন নূরানী মাদ্রাসা শিক্ষক ও মসজিদের মোয়াজ্জেম আব্দুর রহমান(২৪) কে এলোপাতাড়ি কিল ঘুষি ও হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে রক্তাক্ত করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।সোনাইমুড়ী উপজেলার ১নং জয়াগ ইউনিয়ন ৪নং পশ্চিম মাহুতলা মাদ্রাসা মাঠে এ ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী আবদুর রহমান বাদী হয়ে বুধবার সোনাইমুড়ী থানায় এই ঘটনায় অভিযোগ দ্বায়ের করেন। ভুক্তভোগীর অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, তাসহিহুল কুরআন নূরানী মাদ্রাসা ২৫ শে সেপ্টেম্বর সকাল ১১ টার দিকে মাদ্রাসার ছাত্ররা মারামারি করিয়া শিক্ষক রহমানের নিকট নালিশ আনিলে তিনি উক্ত নালিশ শুনার পর মিমাংশা করিয়া দেয়। এরপর ছাত্রের বাবা বিবাদী আবুল কালাম আজাদ(৩৫) মাদ্রাসায় অণধিকার ভাবে প্রবেশ করিয়া উক্ত বিরোধের জের ধরিয়া ভুক্তভোগীকে মাদ্রাসা মাঠে এলোপাতাড়ি কিল ঘুষি মারে শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখম করে এবং বর্নিত বিবাদীর হাতে থাকা মাদ্রাসার হাতুড়ি দিয়ে ভুক্তভোগী আব্দুর রহমানের মাথায় বাড়ি মারে রক্তাক্ত ও জখম করে ও তাকে প্রানে হত্যা করিয়া লাশ গুম করবে এই মর্মে হুমকি—ধমকি দিয়া ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। পরে মাদ্রাসার অন্যান্য শিক্ষক ও আশপাশের লোকজন আহত আব্দুর রহমান কে উদ্ধার করিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিলে প্রাথমিক চিকিৎসা হিসাবে তার মাথায় ক্ষতস্থান পরিস্কার করে তিনটি সেলাই করে।পরে ভুক্তভোগীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য নোয়াখালী ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল এ রেফার করা হয়। ঘটনার পর থেকে বিবাদীকে বিভিন্নভাবে হুমকি ধমকি দিয়ে আসিতেছে।

শানে সাহাবা সংগঠনের যুগ্ন—মহাসচিব মুফতি ফয়েজ আহমেদ বলেন,এই ঘটনার জন্য নিন্দা জ্ঞাপন করছি। আব্দুর রহমানের উপর হামলার ঘটনা শানে সাহাবার খতীব কাউন্সিলের পক্ষ থেকে একটি অভিযোগ সোনাইমুড়ী থানায় করা হয়েছে। তদন্ত পূর্বক উপযুক্ত বিচারের আহ্বান জানাই।

সোনাইমুড়ী থানার তদন্তকারী এস আই গিয়াস উদ্দিন জানান,এই ঘটনায় দুইটি অভিযোগ পেয়েছি। অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। তদন্ত শেষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

