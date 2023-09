বরিশালে গাঁজা-ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারি আটক ।

বরিশালে গাঁজা-ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারি আটক ।

বরিশাল প্রতিনিধি মোঃ শফিকুল ইসলাম বাবু Update Time : বৃহস্পতিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : বৃহস্পতিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ২২ Time View

বরিশাল নগরীতে পৃথক অভিযানে এক কেজি গাঁজা ও ২০ পিস ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারিকে আটক করেছে পুলিশ। বরিশাল মেট্রোপলিটন কোতয়ালী মডেল থানাধীন স্টিমার ঘাট পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ শহিদুল ইসলাম ও কোতয়ালী থানার এসআই আহসান উল্লাহ্ নেতৃত্বে তাদের আটক করা হয়। আটককৃতরা হলেন- নগরীর ১০ নং ওয়ার্ডস্থ (কেডিসি) হিরন নগরীর বাসিন্দা মৃত কাসেম খন্দকারের ছেলে মোঃ আরিফ খন্দকার (৩৮), গৌরনদী বাটাজজোর ৪ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা ত ওয়াজেদ আলী খলিফার ছেলে মোঃ খোকন খলিফা(৩৫)। স্টিমারঘাট পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. শহিদুল ইসলাম জানান, বুধবার রাতে গোপন সংবাদ ভিত্তিতে জানতে পারেন এক মাদক কারবারি বিপুল পরিমাণ গাঁজা নিয়ে নগরীতে প্রবেশ করছেন। এমন তথ্য সূত্রে এসআই মোঃ শহীদুল ইসলামের নেতৃত্বে এএসআই আকিব উল্লাহ, এএসআই মাহবুবুর রহমান, এটিএসআই জাহিদুর রহমান, এটিএসআই জাকির হোসেনসহ স্টীমারঘাট পুলিশ ফাঁড়ির একটি টিম নগরীর আমতলা মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে আরিফ নামের এক মাদক কারবারিকে আটক করেন। এসময় তার হাতে থাকা ব্যাগ তল্লাশী করে এক কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। আটক মাদক কারবারি আরিফ খন্দকার কেডিসি বালুর মাঠ এলাকার চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী। তিনি দীর্ঘদিন ধরে পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে মাদক ব্যবসা চালিয়ে আসছিলেন বলে জানায় পুলিশ। অপরদিকে কোতয়ালী থানার এসআই আহসান উল্লাহ্ নেতৃত্বে এসআই রাকিব হোসেন, এএসআই সাইফুল ইসলাম, এএসআই মিজানসহ সংগীয় ফোর্স সাগরদী বাজারে অভিযান চালিয়ে ২০ পিস ইয়াবাসহ খোকন খলিফাকে আটক করেন। আটক মাদক কারবারীদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে কোতয়ালী থানায় মামলা দায়ের করে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে জানিয়েছেন থানার ওসি আনোয়ার হোসেন।

