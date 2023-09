মাগুরায় পঁচা পানিতে ওসমান (১৯) এর লাশ উদ্ধার।

মাগুরায় পঁচা পানিতে ওসমান (১৯) এর লাশ উদ্ধার।

মোঃ ফয়সাল হায়দার (ক্রাইম রিপোর্টার) মাগুরা জেলা প্রতিনিধি Update Time : বৃহস্পতিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : বৃহস্পতিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ১৯ Time View

পঁচা পানি যুক্ত পুকুর থেকে ওসমান (১৯) নামের এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার

আজ ২৮ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার) মাগুরা মহম্মদপুর

উপজেলার পলাশবাড়িয়া ইউনিয়নের ডাঙ্গাপাড়া টু

গাজীর মোড় সড়কের মহিমানগর এলাকায় জনৈক

সেলিম মোল্যার বাড়ি সংলগ্ন পাট জাগ দেওয়া ও পঁচা

পানি যুক্ত পুকুর থেকে ওসমান (১৯) নামের এক

ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে মহম্মদপুর থানা পুলিশ।

নিহত ওসমান ফরিদপুর জেলাধীন আলফাডাঙ্গা থানার

কাতলাসুর গ্রামের নুরুল ইসলাম এর পুত্র। তার বয়স

যখন ২ বছর তখন তার মায়ের মৃত্যু হয় এবং

পরবর্তীতে সে তার নানা বাড়ি নড়াইল জেলার

লোহাগড়া থানার মাকড়াইল মধ্য পাড়া নানীর কাছে

বড় হয়েছে। তার মামা তরিকুল ইসলাম লাশ পাওয়া

গেছে এমন সংবাদ শুনে ঘটনাস্থলে এসে তার শরীরের

পোশাক দেখে লাশ সনাক্ত করতে সক্ষম হন।তার মামা

তরিকুল ইসলাম বলেন, তার ভাগনে ওসমান শারীরিক

প্রতিবন্ধী ছিলো এছাড়াও সে মৃগী রোগে আক্রান্ত

ছিলো। গত মঙ্গলবার সকালে ওসমান তার মামা বাড়ি

মাকড়াইল থেকে কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে যায়

ওইদিন সে আর বাড়িতে ফেরেনি। বাড়িতে না ফেরায়

তারা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করতে থাকে এবং

একপর্যায়ে আজ সকালে ডাঙ্গাপাড়া এলাকায় একটি

অজ্ঞাত লাশের খবর পেয়ে তারা এসে লাশ সনাক্ত

করেছেন।তার মামা তরিকুল ইসলাম আরও বলেন,

তার সাথে কারো কোনো শত্রুতা ছিলো না তার মৃত্যুতে

তাদের কারো প্রতি কোনো অভিযোগ নাই।

এব্যাপারে মহম্মদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ

বোরহান উল ইসলাম বলেন, আমরা আজ সকালে

ডাঙ্গাপাড়া এলাকায় একটি অজ্ঞাত লাশের খবর পেয়ে

দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হই এবং আমাদের উর্ধতন

কতৃপক্ষের নিকট জানাই ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত

সহকারী পুলিশ সুপার মাগুরা ( শালিখা সার্কেল) মোঃ

মোস্তাফিজুর রহমান ঘটনাস্থলে আসেন এবং তাৎক্ষণিক

পুলিশ সুপার মাগুরা ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাগুরা

মহোদয় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

মহম্মদপুর থানায় এই বিষয়ে একটি অপমৃত্যু মামলার

প্রস্তুতি চলছে এবং আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

