সি এন জি মোটরসাইকেল সংঘর্ষে নিহত-১,আহত-৩।

নিউজ ডেক্স Update Time : বৃহস্পতিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : বৃহস্পতিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ২৭ Time View

ঝালকাঠি জেলার নলছিটিতে সিএনজি এবং মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় সিএনজিচালকসহ ৩ যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। বুধবার রাত ৯টার দিকে বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কের দপদপিয়া ইউনিয়নের কাঠেরঘর নামক এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী মো. রিয়াজুল ইসলাম সবুজ (৫৫) গুরুতর আহত হলে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যায়। কিন্তু হাসপাতালে নেওয়ার আগেই তার মৃত্যু হয় বলে জানান চিকিৎসকরা।

নিহত রিয়াজুল ইসলাম সবুজ বরিশাল বন্দর থানার দক্ষিণ চরআইচা গ্রামের মৃত আসমত আলী মৃধার ছেলে।

এ ছাড়া আহত ৩ জন বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তবে এখনও তাদের পরিচয় নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ।

নলছিটি থানার অফিসার ইন চার্জ (তদন্ত) মনোরঞ্জন মিস্ত্রি বলেন, মোটরসাইকেল-সিএনজির সংঘর্ষের ঘটনায় এখনও কোনো অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে তদন্তপূর্বক আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নিহত রিয়াজুল ইসলাম সবুজ বরিশাল বন্দর থানার দক্ষিণ চরআইচা গ্রামের মৃত আসমত আলী মৃধার ছেলে।

এ ছাড়া আহত ৩ জন বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তবে এখনও তাদের পরিচয় নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category