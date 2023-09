ঈদগাঁও’তে বিপুল পরিমান সরকারি বই পাচারের চেষ্টা।

মো: সেলিম,ঈদগাঁও উপজেলা প্রতিনিধি (কক্সবাজার) Update Time : শুক্রবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : শুক্রবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ৩৯ Time View

ঈদগাঁও উপজেলার একটি দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে সরকারী বই বিক্রি ও পাচারের সময় হাতেনাতে পাকড়াও করেছে স্থানীয় জনতা। জানা গেছে, আজ ২৯ সেপ্টেম্বর শুক্রবার বেলায় ১২টার দিকে

উপজেলার জালালাবাদ ইউনিয়নের পালাকাটা গুলজার বেগম দাখিল মাদরাসায় ওই ঘটনা ঘটে।

সরকারি বইগুলি পাচারের সময় স্থানীয় জনতা আটক করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ জাকারিয়াকে খবর দেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ঘটনাস্থল থেকে বিক্রির জন্য মজুদকৃত বিপুল পরিমাণ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অব্যবহৃত সরকারি বই জব্দ করেন।

পরে জেলা শিক্ষা অফিসারকে বিভাগীয় ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করলে জেলা শিক্ষা অফিসার একাডেমিক সুপারভাইজার মোহাম্মদ রাশেদকে ঘটনাস্থলে প্রেরণ করেন।

স্থানীয়দের অভিমত, মাদরাসা সুপারের প্রত্যক্ষ যোগসাজশে মাদরসার অন্যান্য কর্মচারীদের মাধ্যমে এই অপকর্ম সংঘটিত করেছেন। অতীতেও এমন নেক্কারজনক ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে। এবিষয়ে জানতে গুলজার বেগম দাখিল মাদরাসার সুপার মাওলানা আনিস মোহাম্মদ আবদুল্লাহ’র মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে সংযোগ পাওয়া যায়নি।

