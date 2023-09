আসছে নতুন মহামারী Disease X ৫ কোটি মানুষের প্রাণ হানির আশংঙ্কা।

ডেক্স রিপোর্ট Update Time : শনিবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : শনিবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ৩৩ Time View

২০১৯ সালের ডিসেম্বরে চিনের উহানে শনাক্ত করা হয় করোনা ভাইরাস। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে ভাইরাস টি ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে। স্থবির হয়ে পড়ে সব কিছু। ভাইরাস টি কে মহামারী হিসেবে ঘোষণা দেয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। মোকাবেলা করতে দেশে দেশে নেওয়া হয় লকডাউনের মতো না না ধরনের পদক্ষেপ। ধিরে ধিরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে থাকে। তবে ততোদিনে সারা বিশ্বে প্রাণ হারান প্রায় ৭০ লক্ষ মানুষ। এখনো ভাইরাস টিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে অনেকে। করোনার ধকল এখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি সারা বিশ্ব। এর মধ্যেই নতুন মহামারীর Disease X এর আশংকা। কেট বিংগেম নামের যুক্ত রাজ্যের এক রোগ বিশেষজ্ঞ বলেছেন X নামে ভাইরাসে বিশ্ব ব্যাপি দেখা দিতে পারে নতুন মহামারী। যেটি করোনার থেকেও বেশি ভয়াবহ হবে। প্রাণ হারাতে পারে ৫ কোটির মানুষ। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন নতুন এ ভাইরাস ১৯১৮ থেকে ১৯২০ সালের স্প্যানিস ফ্লু এর চেয়েও ভয়াবহ হবে। স্প্যানিস ফ্লুতে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের দ্বিগুণ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। স্বাস্থ বিশেষজ্ঞরা বলছেন এটা নতুন এজেন্ট হতে পারে যেটি ভাইরাস বা ব্যাক্টেরিয়া হতে পারে। যেটি মানবদেহকে সংক্রমিত কররলে যার কোন চিকিৎসা থাকবে না।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category