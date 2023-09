কুষ্টিয়া প্রেসক্লাব কেপিসির নবনির্বাচিতদের দায়িত্ব গ্রহণ

নিজস্ব প্রতিবেদক।। কুষ্টিয়া প্রেসক্লাব কেপিসির দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে বিজয়ীরা দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আজ শনিবার দুপুর বারোটায় কুষ্টিয়া শেখ কামাল স্টেডিয়ামের একটি রেস্টুরেন্টে দায়িত্ব গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জ এমপি। তিনি সাংবাদিকদের দেশের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, সংবাদপত্র সমাজের দর্পণ আর সাংবাদিকরা জাতির বিবেক। সাংবাদিকদের কাছে জনগনের প্রত্যাশা একটিই, সেটি হলো বস্তুনিষ্ঠ ও সঠিক সংবাদ। আশা করি গণমাধ্যমকর্মীরা এ বিষয়ে যত্নবান হবেন। এসময় আরো বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আব্দুল ওয়াদুদ, অতিরিক্ত পুলিশ পুলিশ আবু রাসেল, সিনিয়র তথ্য অফিসার আমিনুল ইসলাম, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ ও পিপিএ্যাড. অনুপ কুমার নন্দী, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ডেপুটি কমান্ডার হাজী রফিকুল আলম টুকু, পরিবেশ বিজ্ঞানী গৌতম কুমার রায়, জেলা যুবলীগের সভাপতি রবিউল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন কুষ্টিয়া প্রেসক্লাব কেপিসির সভাপতি রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব, সহ সভাপতি মিলন উল্লাহ, শেখ হাসান বেলাল, যুগ্ম সম্পাদক আফরোজা আক্তার ডিউ, মাহমুদ হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক ফিরোজ কায়সার, নির্বাহী সদস্য সাবিনা ইয়াসমিন শ্যামলী, জাহিদুজ্জামানসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। সভা সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা। কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ধর্মীয় সম্পাদক সাইফ উদ্দীন আল আজাদ। এ অনুষ্ঠানে প্রেসক্লাবের সভাপতি রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব ও সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানাসহ নবনির্বাচিত ২৩ সদস্যকে শপথ বাক্য পাঠ করান জেলার সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম। গত ২৩শে সেপ্টেম্বর কার্যনির্বাহী পরিষদের দ্বিবার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কুষ্টিয়া প্রেস ক্লাবে।

