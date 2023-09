চুয়াডাঙ্গায় গুজব প্রতিরোধে ফেসবুক গ্রুপ এ্যাডমিন মডারেটরদের সাথে মতবিনিময়।

চুয়াডাঙ্গায় গুজব প্রতিরোধে ফেসবুক গ্রুপ এ্যাডমিন মডারেটরদের সাথে মতবিনিময়।

বিশেষ প্রতিনিধি মোঃ নূর হোসেন Update Time : শনিবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : শনিবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ১৬ Time View

সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল, চুয়াডাঙ্গা কর্তৃক আয়োজিত পুলিশ সুপারের কার্যালয় সম্মেলন কক্ষে অদ্য ৩০.০৯.২০২৩ খ্রি: বেলা ১২:০০ ঘটিকায় চুয়াডাঙ্গা থেকে পরিচালিত বিভিন্ন ফেসবুক গ্রুপ এডমিন, মডারেটরদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ নাজিম উদ্দিন আল আজাদ, পিপিএম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্), চুয়াডাঙ্গা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক গ্রুপে গুজব ছড়ানো, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত, রাষ্ট্র ও সরকার বিরোধী প্রচারনা, আত্নহত্যা প্রবণতা প্রতিরোধ, নাশকতা এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির চেষ্টা প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন ফেসবুক গ্রুপের এডমিন, মডারেটরদের বিভিন্ন ধরণের দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত আয়োজনে আরও উপস্থিত ছিলেন জনাব ফেরদৌস ওয়াহিদ, অফিসার ইনচার্জ, জেলা গোয়েন্দা শাখা, চুয়াডাঙ্গা, সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর মোঃ রজিবুল হক, রমেন কুমার সরকার, সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল, চুয়াডাঙ্গাসহ বিভিন্ন ফেসবুক গ্রুপের পরিচালকগণ।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category