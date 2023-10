জয়বাংলা শ্লোগানে ভর দিয়ে বাংলাদেশ চলে -রুহুল কবির রিজভী

আব্দুল মোমিন গাজীপুর প্রতিনিধি Update Time : শনিবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : শনিবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ৩৮ Time View

বিএনপির উপদেষ্টা মণ্ডলীর সাবেক সদস্য প্রয়াত নেতা আ.স.ম হান্নান শাহ্’র ৭ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত স্মরণসভায় এ কথা বলেন বিএনপি’র যুগ্ম মহাসচিব এডভোকেট রুহুল কবির রিজভী আহমেদ। শনিবার (৩০ সেপ্টেম্বর) গাজীপুরের কাপাসিয়ায় ঘাগটিয়া চালা ওয়েলফেয়ার ক্লাব মাঠে স্মরণসভা উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এডভোকেট রুহুল কবির রিজভী আহমেদ বলেন, বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াকে তিলে তিলে মারার চেষ্টা করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ কারণেই খালেদা জিয়াকে বাঁচাতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা দ্রুত বেগম জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে নেয়ার পরামর্শ দিলেও, বিদেশে নিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য দিচ্ছেন না শেখ হাসিনা। তিনি আইনের দোহাই দিয়ে তাকে বিদেশে নিয়ে যেতে দিচ্ছেন না, বর্তমানে এ দেশের আইন-আদালত চলে তার নিজের খেয়াল খুশিতে। সাবেক প্রধান বিচারপতি যখন স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করে তার মতের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন তখন তাকে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে আজীবনের জন্য দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। এ দেশ বর্তমানে চলে জয় বাংলার শ্লোগানের উপর ভর করে। এ বিষয়ে আইনমন্ত্রী আগামী সোমবার আদালতে শুনানির কথা বললেও শেখ হাসিনা বলছেন ভিন্ন কথা। একজন দন্ডিত আসামি হিসেবে খালেদা জিয়ার বিদেশ যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। অথচ তিনি ওয়ান ইলেভেনের সময় জেল থেকে বেরিয়ে চিকিৎসার জন্য আমেরিকা গিয়েছিলেন। তিনি এখন বেগম জিয়ার অসুস্থতা নিয়ে বিভিন্ন সময় ব্যঙ্গ রসাত্মক কথা বলছেন। এ সময় রুহুল কবির রিজভী আহমেদ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের প্রসঙ্গে বলেন, ওনি (ওবায়দুল কাদের) হচ্ছেন আন্তর্জাতিক মানের গোপাল ভাঁড়। শনিবার বিকেলে ঘাগটিয়া চালা ওয়েলফেয়ার ক্লাব মাঠে আ.স.ম হান্নান শাহ স্মৃতি সংসদ আয়োজিত স্মরণসভায় জেলা বিএনপি’র সভাপতি ফজলুল হক মিলনের সভাপতিত্বে উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক খন্দকার আজিজুর রহমান পেরা’র সঞ্চালণায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মরহুম হান্নান শাহ্’র ছেলে জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক শাহ্ রিয়াজুল হান্নান রিয়াজ, বিএনপির নির্বাহী কমিটির সমাজ সেবা বিষয়ক সম্পাদক কামরুজ্জামান রতন,সহ স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা: রফিকুল ইসলাম বাচ্চু, নির্বাহী সদস্য কাজী ছাইয়্যেদুল আলম বাবুল, ওমর ফারুক সাফিন সহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

