ঝালকাঠিতে মাদকসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার ।

ঝালকাঠিতে মাদকসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার ।

তাইফুর রহমান, নলছিটি (ঝালকাঠি) প্রতিনিধি Update Time : শনিবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

ঝালকাঠি শহরের পেট্রোল পাম্প মোড় থেকে শুক্রবার ২৯ শে সেপ্টেম্বর ডিবি পুলিশের হাতে ২৫০ গ্রাম গাজা সহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে জেলা ডিবি পুলিশ। আটককৃত মাদক ব্যবসায়ীরা হল ঝালকাঠি নেছারাবাদ এলাকার তালুকদার বাড়ির মোঃ সাইফুল ইসলাম তালুকদারের ছেলে মোঃ মাইনুল ওরফে সাগর তালুকদার (২২),শহরের বিকনা এলাকার মোঃ মনির হাওলাদারের ছেলে মো:নাইম হাওলাদার (১৭)। এবিষয়ে জেলা ডিবি পুলিশের ওসি মো:মনিরুজ্জামান বলেন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে মাদক সহ দুই জনকে আটক করা হয়। আটককৃত মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলার প্রস্তুতি চলছে। ঝালকাঠি জেলাকে মাদক মুক্ত করতে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে

