নওগাঁর পত্নীতলায় জাতীয় কন্যা শিশু দিবস পালিত।

নওগাঁর পত্নীতলায় জাতীয় কন্যা শিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষে শনিবার উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় এর আয়োজনে এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের সহযোগিতায় উপজেলার কিশোর কিশোরী ক্লাবের শিক্ষার্থী সহ অতিথি বৃন্দের সমন্বয়ে একটি বনাঢ্য র্্যালী শেষে উপজেলা সভা কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। “বিনিয়োগে অগ্রাধিকার, কন্যা শিশুর অধিকার” এই প্রতিপাদ্য কে সামনে রেখে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আজিজুল কবির এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আব্দুল গাফফার। এ সময় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মনোরঞ্জন পাল। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল আহাদ রাহাত, পত্নীতলা প্রেসক্লাব ও উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব বুলবুল চৌধুরী সহ সূধীজন প্রমুখ। এসময় বক্তরা বলনে আজকের কন্যাশিশু আগামী দিনের নারী। তাই সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রতিটি কন্যাশিশুর অধিকার, সু-শিক্ষা, পুষ্টি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদরে সকলের কর্তব্য এবং নারীর সার্বিক অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করতে বাল্যবিবাহ, যৌতুক, ইভটিজিং প্রতিরোধ সহ সামাজিক ও পারিবারিক বৈষম্য ও নির্যাতন থেকে কন্যা শিশুদের সুরক্ষিত রাখতে হবে। উল্লেখ্য ২০০৩ সালে কন্যাশিশুদের সুরক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় ৩০ সেপ্টেম্বরকে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস ঘোষণা করা হয়। আলোচনা সভা শেষে কিশোর কিশোরী ক্লাবের শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের আবৃত্তি, গান পরিবেশন শেষে শিক্ষার্থীদের মাঝে পোশাক বিতরণ করা হয়।

