নওগাঁর মান্দায় বন্যার্তদের মাঝে সরকারি ত্রান বিতরণ।

নওগাঁর মান্দায় বন্যার্তদের মাঝে সরকারি ত্রান বিতরণ।

এনামুল হক উপজেলা প্রতিনিধি মান্দা নওগাঁ Update Time : শনিবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : শনিবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ৩৯ Time View

আজ ৩০ সেপ্টেম্বর রোজ শনিবার দুপুর ২ ঘটিকায় মান্দা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ও সহকারি কমিশনার (ভূমি) জাকির মুন্সি সভাপতিত্বে ১০ নং নুরুল্যাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে বন্যা কবলিত এলাকার দুই শতাধিক পরিবারের মাঝে ত্রানের চাউল বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক পাট ও বস্ত্র মন্ত্রী জনাব ইমাজ উদ্দীন প্রাং এমপি।

বিশেষ অতিথী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,

মান্দা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব এমদাদুল হক মোল্যা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ নাজিম উদ্দীন মন্ডল,সভাপতি মান্দা উপজেলা আওয়ামী লীগ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প ব্যস্তবায়ন কর্মকর্তা রেজাউল করিম।

বিশেষ অতিথী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মান্দা থানার অফিসার (তদন্ত) আব্দুল গনি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মোস্তাফিজুর রহমান সুমন চেয়ারম্যান ১ নং ভাঁরশো ইউনিয়ন পরিষদ মান্দা নওগাঁ।

বিশেষ অতিথী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসএম গোলাম আজম চেয়ারম্যান ১৪ নং বিষ্ণুপুর ইউনিয়ন পরিষদ মান্দা নওগাঁ।

উল্লেখ্য বন্যা গতকাল বুধবার হতে উজান থেকে নেমে আসা বৃষ্টির পানি ও আত্রাই নদীর পানি বৃদ্ধির কারণে মান্দা উপজেলা নুরুল্যাবাদ ইউনিয়নের পশ্চিম নুরুল্যাবাদ, দক্ষীন নুরুল্যাবাদ ও পার নুরল্যাবাদ এর নিকটবর্তী কিছু এলাকা প্লাবিত হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে প্লাবিত এলাকা পরিদর্শন করে পানি যাতে না বাড়ে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনে স্থানীয় ইউপি সদস্য ও সংশ্লিষ্টদের সেই দিক নির্দেশনা দিয়েছে উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) লাইলা আঞ্জুমান বানু । এবং ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে বন্যাই প্লাবিত ক্ষতিগ্রস্তদের চিহ্নিত করে প্রত্যেকের মাঝে আজ ১০ কেজি করে ত্রাণের চাউল দেয়া হয়েছে।

এসময় ১০ নং নুরুল্যাবাদ ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান আবু সাইদ জালাল চঞ্চল সহ সংশ্লিষ্ট ইউপি সদস্য ও গ্রাম পুলিশেরা উপস্থিত থেকে ত্রান বিতরণে সহায়তা করেন।

