ঝিনাইদহে দুর্গোৎসবে নির্মিত ৫টি প্রতিমা ভাংচুর করেছে দৃর্বৃত্তরা।

ঝিনাইদহ জেলা প্রতিনিধি Update Time : মঙ্গলবার, ৩ অক্টোবর, ২০২৩

ঝিনাইদহের একটি মন্দিরে শারদীয় দুর্গোৎসবের পূর্বে নির্মাণাধীন প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার দিবাগত রাতে ১২টা থেকে ১টার মধ্যে কোনো এক সময় জেলার সদর উপজেলার পোড়াহাটি ইউনিয়নের পোড়াহাটি গ্রামের বারোইপাড়া সার্বজনীন দুর্গা মন্দিরের এ ঘটনা ঘটে। এসময় ৫টি প্রতিমার বিভিন্ন অংশ ভেঙে ফেলে পালিয়ে যায় দৃর্বৃত্তরা । মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক মিলন কুমার কুন্ডু জানান, আর মাত্র ২০ দিন পরেই আামাদের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে । এ উপলক্ষ্যে মন্দিরে প্রতিমা তৈরির কাজ চলছে। মন্দির কমিটির স্বেচ্ছাসেবকরা রাতে জেগে পাহারাও দিচ্ছে । গত রাতে যখন তারা খেতে যায় এই সুযোগে কে বা কারা মন্দিরে ঢুকে বিভিন্ন প্রতিমার কোনটির হাত, কোনটির পা, আবার কোনটির মাথা ভেঙে পালিয়ে যায়। তবে দূর্গা প্রতিমার কোন অংশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি । সকালের দিকে ঘটনা জানাজানি হলে পুলিশকে খবর দেওয়া হয় ।



তিনি আরো জানান, এমনই ঘটনা এর আগেও এই মন্দিরে ঘটেছিল কয়েক বছর আগে । সে প্রসঙ্গে সদর থানায় জিডিও করা রয়েছে । তবে আগের ঘটনারও কোন সুরাহা হয়নি । আমাদের মন্দির কমিটি বা এলাকাবাসীদের সাথে কোন সমস্যা বা ঝামেলা নেই বলেও জানান তিনি । পোড়াহাটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শহীদুল ইসলাম হিরণ জানান, এ ঘটনা সত্যিই দুঃখজনক । আমরা দ্রুত শযতানদের শাস্তি চাই । ঝিনাইদহ সদর সার্কেল ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মীর আবিদুর রহমান জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ সুপার, ক্রাইম সিন ইনভেষ্টিগেশন সেল, পিবিআই, র‍্যাবসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। তিনি আরো বলেন, রাতে পাহারার ব্যবস্থা ছিলো। তারা খেতে যাওয়ার সুযোগে দুর্বৃত্তরা এ ঘটনা ঘটিয়েছে। আমরা তদন্ত করছি। খুব দ্রুতই জড়িদের গ্রেপ্তার করা হবে। এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে । স্থানীয়রা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে জড়িতদের দ্রুত আটকের দাবি জানিয়েছেন।

