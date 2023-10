ঢাকা-চট্রগ্রাম মহাসড়কের মালিক-শ্রমিক নের্তৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় কুমিল্লা হাইওয়ে রিজিয়ন-এসপি খাইরুল আলমের

ঢাকা-চট্রগ্রাম মহাসড়কের মালিক-শ্রমিক নের্তৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় কুমিল্লা হাইওয়ে রিজিয়ন-এসপি খাইরুল আলমের

নিজস্ব প্রতিবেদক :- Update Time : মঙ্গলবার, ৩ অক্টোবর, ২০২৩

ঢাক-চট্রগ্রাম মহাসড়কে শৃঙ্খলা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্তে পরিবহন মালিক-শ্রমিক নের্তৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করলেন এসপি হাইওয়ে কুমিল্লা রিজিয়ন।সোমবার (২ অক্টোবর ২০২৩) বিকাল ৪টায় মিয়ামি – ২ কুমিল্লার কনফারেন্স রুমে ঢাকা-চট্রগ্রাম মহাসড়কে শৃঙ্খলা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্তে চট্রগ্রাম বিভাগের বাস, মিনিবাস, ট্রাক, কাভার্ডভ্যান,লংবিহিকল,ক্রাইম মুভার প্রভৃতি ক্যাটাগরির পরিবহন মালিক-শ্রমিক নের্তৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করলেন হাইওয়ে পুলিশ কুমিল্লা রিজিয়নের পুলিশ সুপার মো:খাইরুল আলম। অনুষ্ঠানটিতে স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি, বক্তব্য, মতামত, সমস্যা ও সেগুলো সমাধানের উপায় নিয়ে মিটিং বিকাল ৪টায় শুরু হয়ে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়।উন্মুক্ত আলোচনা এবং নির্ধারিত বক্তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে মহাসড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নানা অনিয়ম – অভিযোগের বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত পাওয়া যায়। হাইওয়ে পুলিশ কুমিল্লা রিজিয়নের এসপি মো: খাইরুল আলম সকালের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শ্রবণ পূর্বক প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন। পুলিশ সুপার এ সময় মালিক-শ্রমিক নের্তৃবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট গাড়ির ড্রাইভার হেলপার, সাংবাদিক সহ অনিয়মের স্বীকার হওয়া সংশ্লিষ্টদেরকে তথ্য দিয়ে সহায়তায় করার আহবান জানান এবং একই সাথে এই ধরনের সকল চক্রদের নির্মুল করতে একসাথে কাজ করার অনুরোধ করেন।এ সময় বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির সাধারন সম্পাদক আলহাজ্ব আবদুল মান্নান, আন্তজেলা বাস মালিক সমিতির সভাপতি জাফর উদ্দিন, ট্রাক মালিক সমিতি কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবদুস সালাম, কুমিল্লা জেলা বাস মালিক গ্রুপের কার্যকরী সভাপতি তাজুল ইসলাম, প্রাইম মুভার এসোসিয়েশনের সভাপতি সেলিম খান, শ্রমিক ফেডারেশন চট্টগ্রাম বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক আজম চৌধুরী, কুমিল্লা জেলা মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারন সম্পাদক আলহাজ্ব কামাল হোসেন খন্দকার, শ্রমিক ইউনিয়ন ৯৩৮ এর সাধারন সম্পাদক আলমগীর হোসেন, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির সহ সভাপতি আবু বক্কর সিদ্দিক, সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সহ সভাপতি আবুল বাহার, ফেনী জেলা শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মোহাম্মদ আলীসহ কক্সবাজার, চট্টগ্রাম,ফেনী,নোয়াখালী ও কুমিল্লা জেলার পরিবহন মালিক ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।এ ছাড়াও অরো উপস্থিত ছিলেন হাইওয়ে পুলিশ কুমিল্লা রিজিয়নের সহকারী পুলিশ সুপার কুমিল্লা সার্কেল আহমেদ রাজিউর রহমান,সহকারী পুলিশ সুপার চট্রগ্রাম সার্কেল মো:নাসিম খান পিপিএম ও কুমিল্লা রিজিয়নের হাইওয়ে থানার সংশ্লিষ্ট অফিসার ইনচার্জ বৃন্দ,মোঃ আবু মুছা প্রচার সম্পাদক কমিউনিটি পুলিশিং,হাইওয়ে পুলিশ কুমিল্লা রিজিয়ন এবং ইলেকট্রনিকস,প্রিন্ট ও অনলাইন মিডিয়ার সাংবাদিক বৃন্দ প্রমুখ।

