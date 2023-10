নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগ নেতাকে কুপিয়ে জখম।

নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগ নেতাকে কুপিয়ে জখম।

মঙ্গলবার, ৩ অক্টোবর, ২০২৩

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা আওয়ামী লীগের শ্রমবিষয়ক সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন কে কুপিয়ে জখমের ঘটনা ঘটেছে। সোমবার (২ অক্টোবর) রাতে উপজেলার ব্রাখন্দ্রী ইউনিয়নের বালিয়াপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, ব্রাখন্দ্রী এলাকার একটি বাজারে আড্ডা দিয়ে রিকশা দিয়ে বাড়ি যাওয়ার পথে হঠাৎ দুবৃওরা তাকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। পরে আশপাশের লোকজন তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠান। পরে অবস্থার অবনতি হলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

আড়াইহাজার থানার ওসি ইমদাদুল হক তৈয়ব জানান,। কে বা কারা হামলা করেছে বিস্তারিত বলা যাচ্ছে না। ঘটনা স্হলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। জেনে বিস্তারিত বলতে পারবো। এই ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে এই কথা জানা।

