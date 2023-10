চট্টগ্রামে পুলিশ হেফাজতে দুদকের সাবেক উপ-পরিচালকের মৃত্যু।

মোঃ সিরাজুল মনির চট্টগ্রাম Update Time : বুধবার, ৪ অক্টোবর, ২০২৩

Update Time : বুধবার, ৪ অক্টোবর, ২০২৩ ২৫ Time View

চট্টগ্রামে পুলিশ হেফাজতে সৈয়দ মোহাম্মদ শহীদুল্লা নামে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) অবসরপ্রাপ্ত এক উপপরিচালকের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (৩ অক্টোবর) রাতে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের (সিএমপি) চান্দগাঁও থানায় পুলিশের নির্যাতনে তার মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ স্বজনদের। দুদকের সাবেক কর্মকর্তা শহীদুল্লাকে পরিকল্পিতভাবে পুলিশ হত্যা করা হয়েছে অভিযোগ করে তার ছেলে আসিফ শহীদ সাংবাদিকদের বলেন, কোনো ওয়ারেন্ট না দেখিয়েই ধস্তাধস্তি করে বাবাকে নিয়ে গেছে তারা (পুলিশ)। বাবা দুদকের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ছিলেন। ন্যূনতম সম্মানটা উনাকে দেয়নি তারা। মার্ডার করেছে তারা। উনি হার্টের পেশেন্ট; ওনার ইনহেলার আর মেডিসিন লাগে সবসময়। চান্দগাঁও থানার ওসি খাইরুল ইসলাম কাছে দাবি করেন, ‘তাকে গ্রেফতারের পর শরীর খারাপ লাগছে বলে জানান। তখন আমার কক্ষে এনে বসিয়েছি। পরে তার ভাইদের জানিয়ে নগরীর বেসরকারি পার্কভিউ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। রাত সাড়ে ১২টার দিকে হাসপাতালে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।’ ওসি আরও বলেন, ‘একটি সিআর মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের ১৫ মিনিট পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয়। এদিকে, পুলিশ হেফাজতে দুদক কর্মকর্তার মৃত্যুকে ঘিরে নগরজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সৈয়দ মোহাম্মদ শহীদুল্লা নগরীর চান্দগাঁও থানার এক কিলোমিটার এলাকায় পরিবার নিয়ে বসবাস করতেন। তিনি সর্বশেষ চট্টগ্রামে দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়-২-এ উপপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সেখান থেকে ২০০৭ সালের ১২ জুলাই অবসর গ্রহণ করেন।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category