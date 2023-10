প্রতিবন্ধী যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার।

যশোরে আল-আমিন মোল্লা নামে এক প্রতিবন্ধী যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে অভয়নগর থানার পুলিশ। বুধবার (৪ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টার দিকে অভয়নগর উপজেলার প্রেমবাগ গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে ময়না তদন্তর জন্য যশোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করা হয়। আল-আমিন মোল্লা(২২) ওই গ্রামের আমজেদ মোল্লার ছেলে। নিহতের বাবা আমজেদ মোল্লা বলেন, ‘আমার ছেলে দীর্ঘদিন ধরে মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন। বিভিন্ন সময়ে এই সমস্যার কারণে ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করতো না। বাড়িতে কাউকে না বলে কোথায় যে চলে যেতো; আবার ৭-৮ দিন পরে বাড়িতে ফিরে আসতো। মঙ্গলবার রাতে আল-আমিন তার মার সাথে খাওয়া-দাওয়া করে ঘরে ঘুমিয়ে পড়ে। সকালে সকলে ঘুম থেকে উঠলেও আল-আমিনের কোন খবর পাওয়া যায় না। পরে তার ঘরের মধ্যেও না পেলে তাঁর রুমের জানালার কাপড় সরিয়ে দেখি ঘরের ডাবার ঘরের আড়ার সাথে ওড়না দিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলে আছে। পরে ডাবা ঘরের দরজা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে মরদেহ নিচে নামানো হয়। মরদেহ নামিয়ে অভয়নগর থানা পুলিশকে আমি নিজে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসেন।

প্রেমবাগ ইউনিয়নের ৫ নম্বর ইউপি সদস্য মিন্টু মোল্লা বলেন, আল-আমিন মোল্লা আমার আপন চাচাতো ভাই। তার মানসিক সমস্যা ছিলো। এই সমস্যার কারণে বাড়ি থেকে সে এদিক ওদিক চলে যাতো। ঘরের ডাবার সঙ্গে ওড়না পেঁচিয়ে সে আত্মহত্যা করেছে।

অভয়নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এবিএম মেহেদী মাসুদ জানান, আত্মহত্যার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। তদন্ত চলছে। ময়না তদন্তর প্রতিবেদন হাতে পেলে বলা যাবে ঘটনা হত্যা না কি আত্মহত্যা। প্রাথমিক অবস্থায় অপমৃত্যু মামলা হিসাবে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

