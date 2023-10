বিএনপির সম্পাদকসহ ৬ নেতাকর্মী কারাগারে।

প্রিন্স আরিফ খানঃ মেহেরপুর। Update Time : বুধবার, ৪ অক্টোবর, ২০২৩

Update Time : বুধবার, ৪ অক্টোবর, ২০২৩ ৩৫ Time View

নাশকতার মামলায় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলুসহ ৬জন নেতা-কর্মীকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত। এসব নেতাকর্মীরা হলেন-মেহেরপুর জেলা ওলামা দলের সভাপতি ইনামুল হক, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হক, গাংনী পৌর যুবদলের সহ-সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির,২নং ওয়ার্ড বিএনপি সভাপতি সুরেলী আলভী ও বিএনপি নেতা বিজয়। বুধবার দুপুরে এসব নেতাকর্মীরা মেহেরপুর বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ আদালত তাদের হাজিরা দিতে গেলে, জামিন না মঞ্জুর করে মেহেরপুর জেলা কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। জানা যায়, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তার স্ত্রী ডাঃ জুবাইদা রহমানকে একটি মামলায় দণ্ড দেওয়ার প্রতিবাদে গত ২ আগস্ট গাংনীতে একটি বিক্ষোভ মিছিল করে বিএনপি। মিছিলে নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন আসাদুজ্জামান বাবলু। ওই মিছিলকে কেন্দ্র করে নাকশকতা সৃষ্টির অভিযোগে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করে পুলিশ। এ মামলায় আসাদুজ্জামান বাবলুকে প্রধান আসামি করে বিএনপির ৮জন নেতাকর্মীর নাম উল্লেখ পূর্বক অজ্ঞাত আরও ২৫/৩০ জনকে আসামি করা হয়।এ মামলায় উচ্চাদালত থেকে ৬ সপ্তাহের আগাম জামিন পেয়েছিলেন আসামিরা। জামিনের মেয়াদ শেষে বুধবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতে উপস্থিত হয়ে আ্ইনজীবীর মাধ্যমে জামিন আবেদন করেন আসামিরা। বিজ্ঞ আদালত তাদের জামিন নামঞ্জুর করেন।

