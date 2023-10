আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন তুলে ধরতে গণসমাবেশ শৈলকুপায়।

আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন তুলে ধরতে গণসমাবেশ শৈলকুপায়।

ঝিনাইদহ জেলা প্রতিনিধি Update Time : বৃহস্পতিবার, ৫ অক্টোবর, ২০২৩

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়নকে জনগণের মাঝে তুলে ধরতে ঝিনাইদহের শৈলকুপায় আলহাজ নজরুল ইসলাম দুলালের উদ্যোগে গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (৫ অক্টোবর) শৈলকুপার নতুন বাজার এলাকায় এ গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ধলহরচন্দ্র ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক চাঁদ আলী মণ্ডলের সভাপতিত্বে ও শৈলকুপা উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার কায়সার টিপুর পরিচালনায় ওই গণসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সফল মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি এবং বিশ্বাস বিল্ডার্স লিমিটেড ও কালবেলা মিডিয়া লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলহাজ নজরুল ইসলাম দুলাল।

উন্নয়ন সভায় বক্তারা আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বাংলাদেশে যে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে তারই ধারাবাহিকতায় শৈলকুপায় আরও ব্যাপক উন্নয়ন হতে পারত বলে মন্তব্য করেন। শৈলকুপা উপজেলা আওয়মী লীগের নেতাকর্মীরা এই জনপদকে একটি আধুনিক বাসযোগ্য আবাসভূমি গড়ার লক্ষ্যে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচেন নজরুল ইসলাম দুলালকে নৌকার মাঝি হিসেবে দেখতে চায় বলে জানান। সমাবেশের প্রধান অতিথি সাইদুল করিম মিন্টু তার বক্তব্যে, জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের কথা তুলে ধরে বলেন, আগামীতে দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে আওয়ামী লীগ সরকারকে ক্ষমতায় আনতে হবে। একমাত্র জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশ ও জনগণের উন্নয়নের কথা ভাবেন। তার উন্নয়নে ঈর্ষান্বিত হয়ে বিএনপি অপপ্রচার চালাচ্ছে। বিশেষ অতিথি নজরুল ইসলাম দুলাল তার বক্তব্যে বলেন, বর্তমান সরকার সারা দেশে উন্নয়নের রোল মডেল তৈরি করেছেন। অথচ ঝিনাইদহ-১ শৈলকুপা আসন উন্নয়নের দিক দিয়ে অনেক অবহেলিত। আগামী নির্বাচনে জননেত্রী শেখ হাসিনা তাকে মনোনয়ন দিলে তিনি বিপুল ভোটে বিজয়ী হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, জনগণকে সঙ্গে নিয়ে শৈলকুপাবাসীর কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌঁছে দেবেন। এই গণসমাবেশে বক্তারা প্রধানমন্ত্রীর কাছে শৈলকুপার নির্যাতিত মানুষের অধিকার ফিরে পেতে, হত্যা ও সন্ত্রাসমুক্ত শলৈকুপা গড়ার লক্ষ্যে আলহাজ নজরুল ইসলামকে নৌকার মনোনয়ন দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন, পৌরসভা মেয়র কাজী আশরাফুল আজম, ঝিনাইদহ জেলা আওয়মী লীগের সহসভাপতি সরোয়ার জাহান বাদশা, জেলা আ.লীগের কৃষি বিষয়ক সম্পাদক অ্যাড. আবদুল মালেক, শৈলকুপা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা আরিফ রেজা মন্নু, ঝিনাইদহ জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহসভাপতি অ্যাড. আজাদুর রহমান, জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আল ইমরান, শৈলকুপা উপজেলা কৃষকলীগর সহসভাপতি আমিরুল ইসলাম, ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য রেজাউল করিম খান, ১১ নং আবাইপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হেলাল উদ্দিন বিশ্বাস, শৈলকুপা পৌর মৎস্যজীবী লীগের সভাপতি ফারুক হোসেনসহ আরও অনেকে।

