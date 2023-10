ঈদগাঁওতে জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিল।

ঈদগাঁওতে জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিল।

Reporter Name Update Time : বৃহস্পতিবার, ৫ অক্টোবর, ২০২৩

বৃহস্পতিবার, ৫ অক্টোবর, ২০২৩

আজ বাদে আছর নামাজের পর পর-ই দারুল ফাতাহ একাডেমি মসজিদ প্রাঙ্গন হতে শুরু হয়ে ঈদগাঁও বাজার সু-ডাউন দিয়ে ঈদগাঁও বাজারের প্রান কেন্দ্র শাপলা চত্বরে এসে বিক্ষোভ সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। এই উপজেলা জামায়াত এতদিন নিরব থাকলেও আজ হঠাৎ এত বড় মিছিল দেখে সাধারণ মানুষের চোখে মুখে আনন্দের অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ দেখা গেছে। এতে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন বৃহত্তর ঈদগাঁও উপজেলা জামায়াতের আমীর: মওলানা মোহাম্মদ সেলিম উল্লাহ (জিহাদি) আরো উপস্থিত ছিলেন ঈদগাঁও উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি : মোহাম্মদ কামাল পাশা এবং উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ইসলামি ছাত্রশিবিরের দায়িত্বশীলসহ আরও অনেকে। বক্তব্যের মধ্যে বাংলাদেশ জামায়াতের আমীর ড: শফিকুল ইসলাম মাসুদ ও অন্যান্য কারাবন্দী নেতাকর্মীদের মুক্তি দাবী এবং আগামী নির্বাচনে কেয়ারটেকার সরকারের অধিনে সুষ্ঠু নির্বাচন দাবি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের দাম কমানোর দাবি জানান অন্যতায় জনগণকে সাথে নিয়ে রাজপথ আন্দোলনের হুশিয়ারি ব্যত্যয় প্রকাশ করেন।

ও সমস্ত মুসলিম উম্মার সুখ শান্তি কামনা করে উক্ত বিক্ষোভ সমাবেশ সমাপ্ত ঘোষণা করেন!

