কুষ্টিয়া-মিরপুর ব্যাটালিয়ন(৪৭ বিজিবি)এর অভিযানে ভারতীয় ১ কেজি কোকেন উদ্ধার

Update Time : বৃহস্পতিবার, ৫ অক্টোবর, ২০২৩ ৫১ Time View

কুষ্টিয়া মিরপুর (৪৭ বিজিবি)ব্যাটালিয়ন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রুপসা এক্সপ্রেস ট্রেন হতে মালিকবিহীন অবস্থায় ভারতীয় ১ কেজি কোকেন উদ্ধার করেছে।সু-নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে অদ্য ০৪ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ চিলাহাটী হতে খুলনাগামী রুপসা এক্সপ্রেস ট্রেনে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) এর অভিযানে ব্যাটালিয়ন সদরের বিশেষ টহল দল মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে মালিকবিহীন অবস্থায় ভারতীয় ০১ কেজি (এক কেজি) কোকেন উদ্ধার করেছে। উল্লেখিত কোকেন উদ্ধারে জড়িত কাউকে আটক করতে পারেনি বিজিবি। উদ্ধারকৃত কোকেন জব্দকরে কুষ্টিয়া মিরপুর থানায় সাধারণ ডায়েরি করেছে বিজিবি। এ বিষয়ে কুষ্টিয়া-মিরপুর ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি)এর উপ-অধিনায়ক মেজর রকিবুল ইসলামের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন,গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে,বিজিবি প্রধানের নির্দেশমতে কুষ্টিয়া মিরপুর ৪৭-বিজিবি এর অধিনায়ক লে.কর্ণেল আরিফুল হক পিএসসি স্যারের সঠিক দিক নির্দেশনায়, আমাদের কুষ্টিয়া জেলার কয়েকটি থানার বর্ডার এলাকাতে ক্যম্পে থাকা দায়িত্বরত সকল বিজিবি সদস্যদের কঠোরভাবে নির্দেশনা দেওয়া আছে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত-বর্ডার হতে বাংলাদেশ ও পার্শ্ববর্তী দেশে কোনোভাবে মাদক-স্বর্ণ,চোরাচালান-সহ অন্যান্য দ্রব্যাদি চোরায় পথে আনা-নেওয়া না করতে পারে-সে বিষয়ে সর্ব সময় তৎপর থেকে তা প্রতিহত করতে হবে। কোনো মাদক ব্যবসায়ী ও মাদক-কারবারি এবং কোনো চোরাচালান কারিদের ছাড় দেওয়া হবেনা।সু নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে।

