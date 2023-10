বন্দরে দুই ভাইয়ের হাত ভেঙ্গে দিয়েছে সন্ত্রাসী ফয়সাল ও কিলার কাশেম সম্রাট গং..!

বন্দরে দুই ভাইয়ের হাত ভেঙ্গে দিয়েছে সন্ত্রাসী ফয়সাল ও কিলার কাশেম সম্রাট গং..!

মোঃ মিঠু আহম্মেদ নারায়ণগঞ্জ মহানগর প্রতিনিধি Update Time : বৃহস্পতিবার, ৫ অক্টোবর, ২০২৩

নারায়নগঞ্জ মহানগর প্রতিনিধি :-বন্দরে শুল্ক আদায়কারি দুই সহোদরকে অপহরনের পর হত্যার উদ্দেশ্যে বেদম ভাবে পিটিয়ে দুই হাত ভেঙ্গে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে চর সৈয়দপুর এলাকার ত্রাস ফয়সাল ও কিলার কাশেম সম্রাট গং এর বিরুদ্ধে। ওই সময় হামলাকারিরা আহত দুই সহোদরের কাছ থেকে নগদ ১৫ হাজার টাকা ও ২টি মোবাইল সেট ছিনিয়ে নেয়। সন্ত্রাসী হামলায় আহতরা হলো রকি (৩০) ও তার ছোট ভাই সাকিব (১৬)। স্থানীয়রা আহতদের মুমুর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করে নারায়ণগঞ্জ খানপুর হাসপাতালে প্রেরণ করেছে। বৃহস্পতিবার (৫ অক্টোবর) বন্দর থানার ১৯নং ওয়ার্ডস্থ মদনগঞ্জ লঞ্চঘাট এলাকা থেকে ওই অপহরনের ঘটনাটি ঘটে। এ ঘটনায় শুল্ক আদায়াকারি ইজারাদার সোহেল ইসলাম বাদী হয়ে ঘটনার ওই দিন রাতে সন্ত্রাসী ফয়সাল ও কিলার কাশেম স¤্রাটসহ ৭ জনের নাম উল্লেখ্য করে বন্দর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। অভিযোগ সূত্রে জানাগেছে, বন্দর থানার ২০নং ওয়ার্ডের মাহামুদনগর এলাকার মোঃ ইসলাম মিয়ার ছেলে সোহেল ইসলাম সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জ সদর থানার কয়লাঘাট হইতে প্রিমিয়ার সিমেন্টের দক্ষিন শেষ সিমানা পর্যন্ত শুল্ক আদায় কেন্দ্র পয়েন্টটি ২০২৩ ও ২০২৪ইং অর্থ বছরের ১-৭-২০২৩ইং হইতে ৩০-৬-২০২৪ইং তারিখ পর্যন্ত ১১ লাখ ৫০ হাজার টাকা ১৫% ভ্যাট এবং ১০% ভ্যাট আয়কর বাবদ অর্থ পরিশোধ করে বি.আই.ডবিøউ.টিএ নিকট ইজারা গ্রহন করি। উল্লেখিত ঘাটটি বৈধ ভাবে ইজারা নেওয়ার পর থেকে শহরের চর সৈয়দপুর এলাকার মৃত দৌলত মেম্বারের দুই সন্ত্রাসী ছেলে ফয়সাল ও কিলার কাশেম সম্রাট গং শুল্ক ইজারাদারকে বাধা প্রদান করে আসছে। বিবাদীগন জোর পূর্বক ভাবে উল্লেখিত স্পট থেকে গত ৩ মাসে ১৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা সম্পর্ন অবৈধ ভাবে শুল্ক উঠিয়ে নিয়ে গেছে। এর ধারাবাহিকতায় বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় অভিযোগের বাদী দুই কর্মচারি রকি ও তার ভাই সাকিব শুল্ক উঠানোর জন্য মদনগঞ্জ লঞ্চঘাটে অবস্থান করার সময় চর সৈয়দপুর এলাকার মৃত সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ ফয়সাল ও তার ভাই কিলার কাশেম সম্রাট একই এলাকার আবুল মেম্বারের ছেলে হৃদয় জালাল মাদবরের ছেলে বিজয় একই এলাকার সাইফুল বন্দর থানার মদনগঞ্জ সৈয়ালবাড়ি ঘাট এলাকার শাহ আলম মিয়ার ছেলে মাছুম একই মৃত আহাম্মদ র্চাজেন মিয়ার দুই ছেলে সবুজ ও ইব্রাহিমসহ অজ্ঞাত নামা আরো ৪/৫ জন সন্ত্রাসী ধারালো দেশিয় অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উল্লেখিত দুই কর্মচারির অপর অতর্কিত হামলা চালায়। ওই সময় হামলাকারি দুই সহোদরকে হত্যার উদ্দেশ্যে মদনগঞ্জ লঞ্চঘাট থেকে অপহরন করে চর সৈয়দপুর এলাকা নিয়ে লোহার রড ও এসএস আইপ দিয়ে বেদম ভাবে পিটিয়ে কর্মচারি রকি বাম হাত ও তার ছোট ভাই সাকিবের ডান হাত ভেঙ্গে দিয়ে পালিয়ে যায়। চর সৈয়দপুর এলাকার চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসীদের অত্যাচার থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বি.আই.ডবিøউ.টিএ কর্তৃপক্ষসহ বন্দর থানা, নারায়ণগঞ্জ সদর থানা, সদর নৌ থানা পুলিশ ও র‌্যাব-১১ আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছে ভ’ক্তভোগী শুল্ক ইজারাদার সোহেল ইসলাম।

