বন্দরে বিপুল ইয়াবাসহ কথিত ছাত্রলীগ নেতা অপু সাউদসহ গ্রেফতার-২

বন্দরে বিপুল ইয়াবাসহ কথিত ছাত্রলীগ নেতা অপু সাউদসহ গ্রেফতার-২

মোঃ মিঠু আহম্মেদ নারায়ণগঞ্জ মহানগর প্রতিনিধি Update Time : বৃহস্পতিবার, ৫ অক্টোবর, ২০২৩

নারায়ণগঞ্জ মহানগর প্রতিনিধি :-বন্দরে ৪ হাজার ৭শ পিছ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ কথিত ছাত্রলীগ নেতা ইনজামামুল হক অপু ওরফে অপু সাউদসহ ২ জনকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব-১০। গত ৪ অক্টোবর রাতে বন্দর থানাধীন মদনপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকা হতে র‍্যাব-১০ এর সার্জেন্ট মাহবুবুর রহমান (সেনা)’র অভিযানে এদের গ্রেফতার করা হয়। ধৃত অপু বন্দর থানাধীন দক্ষিন লক্ষনখোলাস্থ মোঃ সেলিম মিয়ার ছেলে। ও অপর আসামী তারই সহযোগী একই এলাকার হাবিবুর রহমানের ছেলে মাহফুজ অর্পন। এব্যাপারে বন্দর থানায় মাদক আইনে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। যার নং ৭(১০)২৩ইং। জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ৪অক্টোবর মদনপুর এলাকায় অভিযান চালায় র‍্যাব-১০। অভিযানে মদনপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় একটি পাকা রাস্তার উপর অপু ও অর্পনকে মাদক বিক্রির প্রস্তুতিকালে হাতেনাতে আটক করা হয়। এসময় তাদের সাথে থাকা ৪হাজার৭শ পিছ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে র‍্যাব। ধৃতকে বৃহস্পতিবার দুপুরেই নারায়ণগঞ্জ আদালতে প্রেরণ করা হয়।

উল্লেখ্য, অপু সাউদ দীর্ঘদিন যাবৎ ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতাদের সাথে ফটোসেশন ও বিভিন্ন প্রোগ্রাম করে নিজেকে ছাত্রলীগ নেতা দাবি করে নানা অপকর্ম করে আসছিলো। এবং বিভিন্ন ব্যানার ফেস্টুনে নিজেকে বন্দর থানা ছাত্রলীগ নেতা বলেও দাবি করেন। তবে এতোদিনেও কেউ প্রতিবাদ না করলেও বর্তমানে ক্ষমতাসীন কেউ তাকে ছাত্রলীগ বলে স্বীকার করছেন না।

