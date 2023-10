বন্দরে ভাড়াটিয়ার কোদালের কোপে গৃহবধূ নিহত..!

বন্দরে ভাড়াটিয়ার কোদালের কোপে গৃহবধূ নিহত..!

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি মোঃ মিঠু আহম্মেদ Update Time : বৃহস্পতিবার, ৫ অক্টোবর, ২০২৩

Update Time : বৃহস্পতিবার, ৫ অক্টোবর, ২০২৩ ১৩ Time View

নারায়ণগঞ্জ মহানগর প্রতিনিধি: বন্দরে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশী ভাড়াটিয়ার কোদালের কোপে এক গৃহবধূ নিহত হয়েছে। গতকাল বুধবার সন্ধ্যার আগে নবীগঞ্জ শান্তিরবাগ এলাকায় এ হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটে। নিহত গৃহবধূর নাম সাবিনা আক্তার পান্না(২৮)। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে মর্গে প্রেরন করেছেন। স্থানীয় জানান, উপজেলার নবীগঞ্জ শান্তিরবাগ টি হোসেন গার্ডেন সংলগ্ন মো. রাজিব মিয়ার শিশু ছেলে সহ অন্যান্য শিশুরা পাশ্ববর্তী মোশারফ মিয়ার বাড়িতে খেলা করছিল। এতে ওই বাড়ির ভাড়াটিয়া আব্দুর রহমান উত্তেজিত হয়ে শিশুদের গালাগালি শুরু করে। এসময় রাজিব মিয়ার স্ত্রী পান্না ভাড়াটিয়ার সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে ভাড়াটিয়া আব্দর রহমান কোদাল দিয়ে গৃহবধূর মাথায় আঘাত করলে ঘটনাস্থালে মারা যায়।

বন্দর থানার এসআই সামাদ মিয়া জানান, হত্যাকান্ডের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে নিহত নারীর সুরতহাল প্রস্তুত করে লাশ মর্গে পাঠিয়েছে। ঘটনার পর থেকে ভাড়াটিয়া আব্দুর রহমান পালিয়ে যায়। থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category