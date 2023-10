বিএনপির কর্মসূচি ঘোষণা।

চট্টগ্রাম জেলার প্রতিনিধি সাহেদ হাসান তালুকদার Update Time : বৃহস্পতিবার, ৫ অক্টোবর, ২০২৩

Update Time : বৃহস্পতিবার, ৫ অক্টোবর, ২০২৩ ২৮ Time View

সরকারের পদত্যাগ ও সংসদ বিলুপ্ত, নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন, খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে বিএনপি ও বিরোধীদের যুগপৎ আন্দোলনের অংশ হিসেবে ৬ দিনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি। আজ বৃহস্পতিবার (৫ অক্টোবর) চট্টগ্রামে রোডমার্চ থেকে নতুন এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

বিএনপি সূত্রে জানা গেছে, কর্মসূচির মধ্যে থাকছে আগামী ৭ অক্টোবর ঢাকায় শিক্ষক সমাবেশে। ৯ অক্টোবর খালেদা জিয়ার মুক্তি এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর দাবিতে ঢাকাসহ সারা দেশে জেলা-মহানগরে সমাবেশ ও মিছিল। ১২ অক্টোবর সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে ঢাকায় ছাত্র কনভেনশন। যার লক্ষ্যে এরই মধ্যে ১৫টি ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে একটি মোর্চা গঠন করা হয়েছে। ১৪ অক্টোবর খালেদা জিয়ার মুক্তি এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর দাবিতে ঢাকাসহ সারা দেশে জেলা-মহানগরে অনশন। ১৬ অক্টোবর সরকারের পদত্যাগের দাবিতে ঢাকায় যুব সমাবেশ। ১৮ অক্টোবর ঢাকায় জনসমাবেশ। এর আগে বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান বলেছিলেন, সরকারের পদত্যাগ এবং খালেদা জিয়ার মুক্তিসহ এক দফা দাবিতে সকাল ৯টায় কুমিল্লার কচুয়া খন্দকার ফিলিং স্টেশন থেকে রোডমার্চ শুরু হয়েছে। ১৫৫ কিলোমিটারের এই রোডমার্চ চট্টগ্রাম কাজীর দেউরি গিয়ে শেষ হবে। সেখানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে দলের মহাসচিব এ কর্মসূচি ঘোষণা করবেন।

