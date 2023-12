১১ যানবাহনে আগুন সারা দেশে

Update Time : রবিবার, ১৯ নভেম্বর, ২০২৩ ২৩৯ Time View

ঢাকা: বিএনপি-জামায়াতসহ সমমনা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ডাকা ৪৮ ঘণ্টা হরতাল কর্মসূচি শুরু আগের রাত থেকে ১৫ ঘণ্টায় রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন বিভাগে ১১টি যানবাহনে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এর মধ্যে ঢাকা সিটিতে পাঁচটি, রাজশাহী বিভাগে (নাটোর, বগুড়া, জয়পুরহাট) তিনটি, চট্টগ্রাম বিভাগে (ফেনী, কুমিল্লা) দুইটি, ময়মনসিংহ বিভাগে (জামালপুর) একটি যানবাহনে আগুন দেওয়া হয়েছে। রোববার (১৯ নভেম্বর) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা মো. তালহা বিন জসিম গণমাধ্যম কর্মীদের বিষয়টি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, শনিবার (১৮ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৬টা থেকে রোববার (১৯ নভেম্বর) সকাল ৯টা পর্যন্ত ১৫ ঘণ্টায় উচ্ছৃঙ্খল জনতা (দুর্বৃত্ত) ১১টি আগুনের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ১১টি যানবাহনে আগুনের ঘটনা ঘটে। ঢাকা সিটিতে পাঁচটি, রাজশাহী বিভাগে (নাটোর,বগুড়া,জয়পুরহাট) তিনটি, চট্টগ্রাম বিভাগে (ফেনী, কুমিল্লা) দুটি, ময়মনসিংহ বিভাগে (জামালপুর) একটি ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় ছয়টি বাস, একটি কাভার্ডভ্যান, একটি ট্রাক, একটি সিএনজি, একটি পিকআপভ্যান, একটি ট্রেন (তিনটি বগি) পুড়ে যায়। এ আগুন নির্বাপণ করতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ২০ ইউনিট ও ১০৭ জন জনবল কাজ করেছে বলেও জানান তিনি।

