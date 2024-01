আইএফআইসি ব্যাংক পিএল সি কুষ্টিয়া শাখার উদ্যোগে কম্বল বিতরণ 

আইএফআইসি ব্যাংক পিএল সি কুষ্টিয়া শাখার উদ্যোগে কম্বল বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক :- Update Time : রবিবার, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩

সারা দেশের বিভিন্ন শাখা—উপশাখায় আইএফআইসি ব্যাংকের উদ্যোগে শীতার্তদের মাঝে ‘কম্বল বিতরণ কর্মসূচি ২০২৩—২০২৪’ এর কর্মসূচির আওতায় কুষ্টিয়া শাখার উদ্যোগে পাঁচ শতাধিক দুঃস্থ ও শীতার্ত মানুষের হাতে কম্বল বিতরণ করেন কুষ্টিয়া শাখা ব্যবস্থাপক । দেশব্যাপী আইএফআইসি ব্যাংকের ১৩৫০—এর বেশি শাখা—উপশাখায় এই কম্বল বিতরণ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় কুষ্টিয়া জেলার শাখা উপশাখা মিলে ১৪ টি ব্রাঞ্চে আজ রবিবার (৩১ ডিসেম্বর) কম্বল বিতরন করা হয়। আজ বেলা সাড়ে ১১টায় আদর্শ দাখিল মাদ্রাসা সোন্দাহ্ মাঠ প্রাঙ্গণে কম্বল বিতরণ করেন মোঃ হাবিবুর রহমান হাবিব শাখা ব্যবস্থাপক ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ । এসময় পাঁচশতাধিক দুঃস্থ ও শীতার্ত মানুষের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে এ বছর আইএফআইসি ব্যাংকের পক্ষ থেকে এক লাখ কম্বল প্রদান করা হয়েছে জানা যায় ।

