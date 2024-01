আদর্শ দাখিল মাদ্রাসায় সারাদেশের ন্যায় বই উৎসব উদযাপন করার হয়

আদর্শ দাখিল মাদ্রাসায় সারাদেশের ন্যায় বই উৎসব উদযাপন করার হয়

Reporter Name Update Time : সোমবার, ১ জানুয়ারি, ২০২৪

Update Time : সোমবার, ১ জানুয়ারি, ২০২৪ ২৮২ Time View

নতুন বছরের প্রথমদিন আজ সোমবার ২০২৪ বই উৎসব উদযাপিত হয় সারাদেশের ন্যয় সোন্দাহ্ আদর্শ দাখিল মাদ্রাসায় । দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন বইয়ের ঘ্রাণে আর উল্লাসে মেতে উঠে ৩ শতাধিক আদর্শ দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা। প্রায় ৪ কোটি শিক্ষার্থী এ বছর বই উৎসবে আংশগ্রহন করে । বই উৎসব অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরণ করেন আদর্শ দাখিল মাদ্রাসা সোন্দাহ্ এর সুপারিনটেনডেন্ট জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, সহকারি সুপার জনাব মোঃ ওমর আলী সহ মাদ্রাসার সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা বৃন্দ। সকাল থেকে নিজ মাদ্রাসায় নতুন বইয়ের ঘ্রাণে মাতোয়ারা ছিল মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা। বছরের শুরুতে তাদের হাতে বই তুলে দিতে পেরে উচ্ছ্বাসিত ছিল মাদ্রাসা শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারীবৃন্দ। নতুন বছরের প্রথম দিনে বই পেয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে লামিয়া ইসলাম ঐশী নামে এক শিক্ষার্থী বলেন, ‘বছরের প্রথম দিন বই পেয়ে আমি খুব খুশি। বছরের প্রথম দিন বিনামূল্যে বই উপহার দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রীর৷ কে ধন্যবাদ জানান অষ্টম শ্রেণীর এই শিক্ষার্থী । মাহা নামে তৃতীয় শ্রেনির অপর এক শিক্ষার্থী বলেন, ‘বই নেয়ার জন্য সকাল সকাল স্কুলে এসেছি। বই হাতে পেয়ে খুব আনন্দ লাগছে। এবার প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কারিগরি ও মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন স্তরে ৩ কোটি ৮১ লাখ ২৮ হাজার ৩২৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩০ কোটি ৭০ লাখ ৮৩ হাজার ৫১৭টি বই বিতরণ করা হয় ।

