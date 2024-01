খোকসা কুমারখালী আসনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বর্তমান সংসদ সদস্য কে হারিয়ে সাবেক সংসদ সদস্যের বিজয়

খোকসা কুমারখালী আসনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বর্তমান সংসদ সদস্য কে হারিয়ে সাবেক সংসদ সদস্যের বিজয়

নিজস্ব প্রতিবেদক :- Update Time : রবিবার, ৭ জানুয়ারি, ২০২৪

Update Time : রবিবার, ৭ জানুয়ারি, ২০২৪ ১৯২ Time View

নিজেস্ব সংবাদদাতা :- কুষ্টিয়া ৪ কুমারখালী-খোকসা আসনের ১৪৮ ভোট কেন্দ্রের ১৪৮ টিতে ১৭৯২০ ভোট বেশি পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রউফ । কুমারখালী উপজেলার ৯৮ টি ভোট কেন্দ্রে

বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রউফ (ট্রাক)৭১,১৬৯ ভোট

সেলিম আলতাফ জর্জ (নৌকা)৫৫,৯৭৯ ভোট।

১৫১৯০ ভোট বেশি পেয়েছেন ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী। খোকসা উপজেলার ৫০ টি ভোট কেন্দ্রে

বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রউফ (ট্রাক) ২৬,৮৭২ ভোট।

সেলিম আলতাফ জর্জ (নৌকা) ২৪,১৪২ ভোট।

২৭৩০ ভোট বেশি পেয়েছেন ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী। বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রউফ (ট্রাক) ৯৮,০৪১ ভোট।

সেলিম আলতাফ জর্জ (নৌকা) ৮০,১২১ ভোট।

নৌকা পতিকের বিরুদ্ধে সর্বমোট ১৭,৯২০ ভোটে ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রউফ বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category