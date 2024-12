big bass bonanza online

Sıra vidalanmış, size 10 yerine 12 ödeme çizgisi verilmiş ve potansiyel ikiye katlanmıştır. Zor 4.000 kat balık, bunu daha heyecan verici bir olasılık haline getiriyor, ancak çoğu zaman temel oyunda, ara sıra cüzi kazançlarla birlikte bol miktarda ölü dönüş bekleyebilirsiniz. 5 meşe nakit balık kazancı elde etmek, ilgili tüm nakit değerlerin toplamını ödüllendirirken, bir ödeme hattında 3 veya 4, sırasıyla bahis tutarınızın 1 veya 5 katını ödüllendirir. Wild balıkçı bonus turunda aktif hale gelir ve nakit balık sembolleriyle birlikte göründüğünde “sihir gerçekleşir”. big bass bonanza online Big Bass Bonanza – bu oyunun daha az acımasız bir versiyonunu arıyorsanız iyi bir seçimdir. Bu Reel Kingdom orijinali aynı ana özellikle birlikte gelir, ancak nakit balıklar temel oyunda normal semboller gibi ödeme yapar. Bu sürümde de oynaklık hala oldukça yüksek ve bahis tutarınızın 2.100 katına kadar kazanabilirsiniz. Bigger Bass Bonanza, Reel Kingdom’dan oldukça değişken bir balıkçılık keşif takip yuvasıdır ve bu sefer 12 ödeme çizgili 5×4 makaralarda oynanır. Temel Oyunda Nakit Balık Nasıl Çalışır? Tüm nakit değerler daha sonra balıkçı tarafından toplanır ve para sembolleri, bahis tutarınızın en fazla 4.000 katına kadar rastgele değerlerle gelir. İkincisi, yakalanması kolay bir balık değil, ancak kesinlikle mümkündür. Gerçekten sevdiğimiz bir değişiklik, temel oyunda 5 meşe nakit balığının kazandığı tüm nakit ödülleri toplamasıdır. Orijinal, yalnızca orta düzeyde bir kazanç teklif etti ve balıkçılık slotu türündeki birçok taksit, çoğu zaman yalnızca normal kazançları engelleyen nakit balıklarla birlikte gelir. 80’lerin modasına uygun görsel-işitsel öğeler bizim görüşümüze göre biraz farklı, ancak hava hala oldukça soğuk ve rahatlatıcıdır. Bahsinizin en fazla 4.000 katına kadar kazanabilirsiniz ve bu, bonus turunda tek bir nakit balıktan mümkündür. Wild balıkçı, avı çektikten sonra, makaraların bir metre yukarısında toplanır. Wild için bonus turunu yeniden tetiklersiniz ve bu, +10 ekstra dönüş ve toplayıcı sembolü için bir çarpan artışı sağlar. İlk yeniden tetikleyici için 2 kat, ardından ikinci için 3 kat ve üçüncü için 10 kat alırsınız. Evet, yeni başlayanlar için 20’ye kadar bedava dönüş elde edersiniz ve Wild balıkçı, karaya çıktığında mevcut tüm nakit balık değerlerini toplar.

Tüm nakit değerler daha sonra balıkçı tarafından toplanır ve para sembolleri, bahis tutarınızın en fazla 4.000 katına kadar rastgele değerlerle gelir. Evet, yeni başlayanlar için 20’ye kadar bedava dönüş elde edersiniz ve Wild balıkçı, karaya çıktığında mevcut tüm nakit balık değerlerini toplar. Wild, daha sonra ekstra dönüşler ve 10 kat’a kadar çarpan veren bir metrede toplanır. Nakit balık orijinal oyunda orta büyüklükte düzenli ödemeler sağlarken, buraya 5-meşe indirirseniz ilgili nakit değerlerini toplarsınız. 3 veya 4 çeşit iniş, sırasıyla bahis miktarınızın 1 katı veya 5 katı kazandırır. Türkiye big bass bonanza yeni içindeki 24 kumarhaneyi taradık ve 20 tanesinde Bigger Bass Bonanza bulduk. Aşağıdaki listede, Bigger Bass Bonanza yuvasına sahip olan ve Türkiye üzerinden oyuncu kabul eden en iyi kumarhaneleri bulacaksınız. Wild balıkçı bonus turunda aktif hale gelir ve nakit balık sembolleriyle birlikte göründüğünde “sihir gerçekleşir”.

80’lerin modasına uygun görsel-işitsel öğeler bizim görüşümüze göre biraz farklı, ancak hava hala oldukça soğuk ve rahatlatıcıdır. Reel Kingdom’ın neden denizaltı florası ve faunası yerine okyanus yüzeyinin altında arka planda gölgeli palmiye ağaçları kullanmaya karar verdiğinden emin değiliz. Bu sürüm 3 yerine 4 makara ile gelir ve bu nedenle 10 yerine 12 ödeme çizgisi alırsınız. Bu kesinlikle oldukça değişken bir oyun ve bu balık avlama gezisinde oldukça inişli çıkışlı bir yolculuk bekleyebilirsiniz. Bununla birlikte, 10x Çarpan Ücretsiz Döndürme başladığında, ilk kazanç tüm oturumu gölgede bıraktı ve 32.400$ ‘lık bir ödeme elde edildi. Evet, yeni başlayanlar için 20’ye kadar bedava dönüş elde edersiniz ve Wild balıkçı, karaya çıktığında mevcut tüm nakit balık değerlerini toplar.

Ancak, özelleştirilebilir RTP aralıkları nedeniyle operatörlerin bunu azaltabileceğini unutmayın. Ücretsiz döndürmelerin ikinci turu 2x Çarpan ile geldi, ancak aynı zamanda 6.000 dolardan biraz fazla ödedi. Ancak, özelleştirilebilir RTP aralıkları nedeniyle operatörlerin bunu azaltabileceğini unutmayın. Evet, bu sayfanın en üstündeki ücretsiz Bigger Bass Bonanza demo oyununa göz atabilirsiniz (İngiltere oyuncularının önce yaşı doğrulaması gerekir). Yukarıda, bu unvanı taşıyan kumarhaneleri de bulacaksınız, taramamızın onayladığı bir şeydir. İlk 10 ücretsiz oyunda 6.660 doların üzerinde para kazandı ve özelliği yeniden tetiklemeyi başardı. Makaralarda 3 Scatter sembolü belirdi ve oyuncu başlangıçta 10 Ücretsiz Döndürme aldı. Orijinal Big Bass Bonanza, Pragmatic Play ortağı Reel Kingdom için büyük bir başarı oldu ve hardcore kumarbazlar muhtemelen bu güçlendirilmiş versiyonu açık kollarla karşılayacaktır. Sıçrayan balık Scatter, ızgarada herhangi bir yere inebilir ve Bonus Turunu tetiklemek için en az 3 görüşe ihtiyacınız vardır. Daha doğrusu, aynı temel oyun dönüşüne 3, 4 veya 5 balık Scatters indirdiğinizde 10, 15 veya 20 bedava dönüş elde edersiniz. Ekranda daha fazla Balık sembolü toplayabilen veya getirebilen tek kişinin Balıkçı olduğu 10 ödeme çizgili 5×3 video slotu Big Bass Bonanza™’da en büyük kazançları yakalayın. Ücretsiz Döndürme sırasında, Balıkçı çarpanı 10 kata kadar artırabilir veya rastgele sembolleri Balık sembollerine dönüştüren Dinamit Özelliğini etkinleştirebilir. Daha Büyük Bas Bonanza, kesinlikle daha büyük, daha cesur ve çok daha değişken olduğu için başlığın öncülünü sunar. 5 meşe nakit balık, temel oyunda değerlerini toplar ve bonus turunda size yardımcı olacak vahşi balıkçıya sahipsiniz. Vahşi, ayrıca, x10’a kadar ekstra dönüşler ve çarpanlar veren bir metrede toplanır. 4.000x potansiyeli tek bir nakit balıktan kırılabilir ve demo oyunu test edebilir ve aşağıda tam incelememizi okuyabilirsiniz. Her neyse, özellikler aynı, ancak artık balıkların gerçek nakit değerlerini temel oyunda da kazanabilirsiniz.

