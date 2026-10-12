top1
Untitled
Winnita Casino online in Italia: giochi, bonus e accesso al conto
Winnita è una piattaforma di gioco online che riunisce migliaia di giochi tra slot, casinò live, roulette, blackjack, baccarat, game show, crash game e titoli istantanei. La lobby include produzioni associate a provider internazionali come Pragmatic Play, Evolution, NetEnt, Play’n GO e Novomatic, con disponibilità dei singoli titoli soggetta agli aggiornamenti del catalogo.
L’offerta principale di Winnita Casino arriva fino a €3.000 più 450 Free Spins per il bonus di benvenuto. Sono presenti anche promozioni settimanali, cashback, un High Roller Bonus e un programma VIP articolato su cinque livelli. Depositi e prelievi possono essere gestiti in EUR tramite carte, e-wallet, bonifico e alcune criptovalute. L’accesso da smartphone avviene tramite browser mobile, mentre registrazione, Winnita login, pagamenti e gestione del conto sono concentrati nell’area personale.Questa pagina ha finalità informative e commerciali e può contenere collegamenti affiliati. Prima di registrarti, consulta sempre termini, disponibilità territoriale e condizioni operative aggiornate.
Informazione
Dettaglio
Piattaforma
Winnita Casino
Offerta di benvenuto
Fino a €3.000 + 450 Free Spins
Catalogo
Migliaia di giochi
Categorie principali
Slot, casinò live, giochi da tavolo, crash game e giochi istantanei
Provider selezionati
Pragmatic Play, Evolution, NetEnt, Play’n GO, Novomatic
Programma VIP
Bronze, Silver, Gold, Platinum e Diamond
Valuta di riferimento
EUR (€)
Deposito minimo
€10
Prelievo minimo
€20
Assistenza
Live chat, e-mail e FAQ
Bonus Winnita e promozioni disponibili
Il bonus di benvenuto Winnita prevede un valore complessivo fino a €3.000 più 450 Free Spins. Prima dell’attivazione è importante leggere le regole della promozione: deposito minimo, requisiti di puntata, contributo dei giochi, limiti di puntata, modalità di accredito dei giri gratuiti e scadenze possono incidere sull’utilizzo del pacchetto.
Winnita affianca all’offerta iniziale altre iniziative rivolte a differenti profili di gioco. Il cashback del venerdì può arrivare al 10%, mentre la ricompensa settimanale raggiunge €200 più 50 Free Spins. Il pacchetto High Roller arriva invece fino a €5.000 più 100 Free Spins. È presente anche un bonus sportivo fino a €1.200.
Offerta
Destinatari
Valore
Condizione principale
Bonus di benvenuto
Nuovi giocatori idonei
Fino a €3.000 + 450 Free Spins
Soggetto ai termini della promozione
Bonus sportivo
Utenti della sezione sport
Fino a €1.200
Soggetto ai termini dell’offerta
High Roller Bonus
Giocatori idonei ad alta attività
Fino a €5.000 + 100 Free Spins
Requisiti legati all’idoneità
Cashback del venerdì
Utenti inclusi nella promozione
Fino al 10%
Calcolo disciplinato dai termini promozionali
Ricompensa settimanale
Utenti idonei
Fino a €200 + 50 Free Spins
Disponibilità settimanale
Promozioni, importi effettivi e criteri di accesso possono cambiare. Utilizza esclusivamente le offerte visibili nel tuo account e non inserire un codice promo Winnita proveniente da pagine esterne senza averne controllato validità e condizioni.
Slot di Winnita
Winnita giochi e slot: catalogo, titoli e provider
La sezione Winnita slot comprende video slot, titoli classici, giochi con Free Spins, moltiplicatori, Wild, Scatter, simboli a cascata e round bonus. Alle slot si aggiungono giochi da tavolo digitali, jackpot, poker, roulette, blackjack, baccarat, crash game e instant game con round brevi.
Alcuni titoli possono offrire la modalità demo, utile per conoscere regole e meccaniche senza impiegare denaro reale. La demo non è disponibile per ogni gioco e i suoi risultati non anticipano quelli delle sessioni con denaro reale.
Gioco
Provider
Categoria
Meccanica principale
Gates of Olympus
Pragmatic Play
Slot
Moltiplicatori e funzione Free Spins
Sweet Bonanza
Pragmatic Play
Slot
Simboli a tema dolci, moltiplicatori e Free Spins
The Dog House
Pragmatic Play
Slot
Simboli Wild e round bonus
Starburst
NetEnt
Slot
Wild espandibili
Gonzo’s Quest
NetEnt
Slot
Simboli a cascata e moltiplicatori
Dead or Alive II
NetEnt
Slot
Diversi round Free Spins
Reactoonz
Play’n GO
Cluster slot
Combinazioni a cluster e funzioni speciali
Book of Ra Deluxe
Novomatic
Slot
Simbolo espandibile durante i Free Spins
Provider presenti nella lobby
Pragmatic Play contribuisce al catalogo con slot come Gates of Olympus, Sweet Bonanza e The Dog House. NetEnt è associata a titoli quali Starburst, Gonzo’s Quest e Dead or Alive II, mentre Play’n GO include Reactoonz e Book of Dead. Novomatic è rappresentata da Book of Ra Deluxe ed Evolution presidia soprattutto l’area con dealer dal vivo e game show.
Tra gli altri provider collegati alla lobby figurano BGaming, Microgaming, Yggdrasil, Hacksaw Gaming, Push Gaming, Quickspin, Red Tiger, Relax Gaming e Nolimit City. Titoli, provider, RTP e funzioni dipendono dalla versione corrente del singolo gioco: consulta la relativa scheda informativa prima di puntare denaro reale.
Casinò Live Winnita
Il Casinò Live di Winnita comprende tavoli trasmessi in streaming con dealer dal vivo. Le categorie includono roulette live, blackjack live, baccarat live e game show, oltre a tavoli con limiti differenti quando presenti nella lobby.
Evolution è associata a due esempi centrali dell’offerta: Crazy Time, game show con ruota, moltiplicatori e round bonus, e Lightning Roulette, variante live nella quale alcuni numeri vengono collegati casualmente a moltiplicatori. Sono inoltre disponibili varianti di roulette europea e francese, blackjack classico e baccarat. Lingua del tavolo, limiti di puntata e disponibilità cambiano in base alla sessione selezionata.
Programma VIP Winnita
Il programma VIP Winnita è organizzato nei livelli Bronze, Silver, Gold, Platinum e Diamond. La progressione dipende dall’attività del giocatore e può dare accesso a vantaggi crescenti, tra cui bonus personalizzati, promozioni dedicate, assistenza prioritaria e limiti di prelievo superiori.
Il cashback VIP può arrivare fino al 10%, ma percentuale effettiva, criteri di calcolo e accesso ai benefici dipendono dal livello e dalle regole del programma. Prima di aumentare il volume di gioco per raggiungere uno status, valuta il costo reale dell’attività: un livello fedeltà non riduce il rischio finanziario delle puntate.
Depositi e prelievi Winnita
La cassa Winnita supporta pagamenti in EUR tramite Visa, Mastercard, PostePay, Skrill, Neteller e bonifico bancario. Sono inoltre indicate opzioni in Bitcoin, Ethereum e Tether. Il metodo effettivamente disponibile può dipendere dal conto, dal dispositivo e dai servizi di pagamento abilitati.
Metodo
Limiti di deposito
Limiti di prelievo
Elaborazione indicativa
Visa
€10–€5.000
€20–€5.000
Deposito immediato; prelievo 1–3 giorni lavorativi
Mastercard
€10–€5.000
€20–€5.000
Deposito immediato; prelievo 1–3 giorni lavorativi
Skrill
€10–€5.000
€20–€5.000
Deposito immediato; prelievo 1–24 ore
Neteller
€10–€5.000
€20–€5.000
Deposito immediato; prelievo 1–24 ore
PostePay
€10–€3.000
€20–€3.000
Deposito immediato; prelievo 1–3 giorni lavorativi
Bonifico bancario
€20–€10.000
€20–€10.000
Deposito 1–3 giorni; prelievo 2–5 giorni lavorativi
Bitcoin
Equivalente di €10–€10.000
Equivalente di €20–€10.000
Deposito 10–30 minuti; prelievo 1–6 ore
Ethereum
Equivalente di €10–€10.000
Equivalente di €20–€10.000
Deposito 5–15 minuti; prelievo 1–6 ore
Tether
Equivalente di €10–€10.000
Equivalente di €20–€10.000
Deposito 5–15 minuti; prelievo 1–6 ore
Per depositare, accedi alla Cassa, seleziona il metodo, inserisci l’importo e controlla costi e condizioni bonus prima di confermare. Per i Winnita prelievi, scegli una soluzione intestata allo stesso titolare del conto, controlla i dati e completa le eventuali richieste KYC. Banche, e-wallet, conversioni valutarie e reti blockchain possono applicare costi propri. Limiti e tempi possono inoltre cambiare o allungarsi in presenza di controlli sul conto.
Registrazione, login e verifica KYC
Per creare un conto Winnita occorre seguire la procedura di registrazione e inserire dati personali accurati. Dopo l’apertura, il login Winnita permette di raggiungere saldo, promozioni, cassa, cronologia delle transazioni e impostazioni dell’account.
La procedura KYC può comprendere documento d’identità, prova di residenza e controllo del metodo di pagamento. Serve alla verifica dell’identità, alla sicurezza del conto, ai controlli sui prelievi e alle procedure antiriciclaggio. Usa documenti leggibili, mantieni coerenti intestatario del conto e dati di pagamento e rispondi tempestivamente alle richieste: informazioni discordanti possono rallentare l’elaborazione delle operazioni. Winnita app e accesso da mobile
Winnita online è accessibile da smartphone e tablet tramite browser mobile. Da questa versione è possibile consultare la lobby, aprire i giochi compatibili e gestire depositi o prelievi quando il metodo scelto supporta le operazioni mobili.
Chi cerca la Winnita app trova anche una sezione dedicata al download, ma piattaforme e modalità d’installazione possono dipendere dal dispositivo e dal Paese. Prima di installare software, utilizza soltanto i canali ufficiali e controlla requisiti, permessi e compatibilità. Il browser mobile resta l’opzione diretta quando non è disponibile una versione dedicata per Android o iOS.
Assistenza, sicurezza e gioco responsabile
L’assistenza Winnita comprende live chat disponibile 24/7, FAQ ed e-mail all’indirizzo support@winnita.com, con supporto in italiano e inglese. È indicato anche il numero +39 351 109 5005. Per richieste su pagamenti o KYC, prepara l’identificativo del conto e i riferimenti della transazione senza comunicare password o credenziali complete.
Il sito utilizza una connessione HTTPS/TLS e prevede controlli sull’identità, sul metodo di pagamento e sulle transazioni. L’accesso tecnico a un sito non equivale però a un’autorizzazione per il mercato italiano: prima di aprire un conto, consulta il registro pubblico ADM e le condizioni legali applicabili alla tua posizione.
Winnita indica strumenti quali limiti di deposito, perdita e sessione, gestione del conto e autoesclusione. Il gioco è riservato ai maggiorenni e comporta rischi finanziari. Imposta un budget, non inseguire le perdite e utilizza solo denaro che puoi permetterti di perdere.
Punti di forza
Migliaia di giochi distribuiti in più categorie
Slot e casinò live associati a provider internazionali
Bonus di benvenuto fino a €3.000 più 450 Free Spins
Programma VIP su cinque livelli
Carte, e-wallet, bonifico e criptovalute
Accesso tramite browser mobile
Aspetti da considerare
Bonus soggetti a requisiti e restrizioni promozionali
KYC potenzialmente richiesto prima dei prelievi
Tempi e limiti dipendenti dal metodo di pagamento
Disponibilità dei giochi variabile nel tempo
Vantaggi VIP legati al livello raggiunto
Necessità di accertare lo status autorizzativo per l’Italia
Winnita in sintesi
Winnita Casino concentra in un solo account slot, casinò live, giochi da tavolo, crash game, bonus, programma VIP e diversi strumenti di pagamento. L’offerta iniziale fino a €3.000 più 450 Free Spins rappresenta il principale elemento commerciale, mentre il catalogo collega il marchio a provider come Pragmatic Play, Evolution, NetEnt, Play’n GO e Novomatic.
Prima della registrazione, confronta le condizioni del bonus con il tuo budget, consulta i limiti della cassa, prepara in anticipo i documenti KYC e accerta disponibilità e status del servizio per l’Italia. Nessuna promozione, funzione VIP o modalità di pagamento elimina il rischio di perdita legato al gioco.
Domande frequenti su Winnita
Che cos’è Winnita casino online?
Winnita è una piattaforma online con casinò, scommesse sportive, tornei, promozioni e programma VIP. Il catalogo del casinò comprende slot, giochi istantanei, tavoli, jackpot e casinò live.
Come funzionano registrazione e login su Winnita?
Per creare un conto bisogna selezionare “Registrazione veloce” e completare la procedura con dati personali corretti. Per il Winnita login, gli utenti già registrati possono utilizzare il pulsante “Accedi” e inserire le proprie credenziali.
Qual è il bonus di benvenuto Winnita?
Il bonus di benvenuto Winnita arriva fino a 3.000 € e 450 giri gratis, suddivisi sui primi tre depositi. Ogni deposito previsto dalla promozione deve essere di almeno 20 € e le vincite derivanti dai bonus e dai giri gratis sono soggette a wagering x25. Prima di aderire è opportuno leggere tutte le condizioni aggiornate dell’offerta.
Come si usa un codice promo Winnita?
Un codice promo Winnita valido può essere inserito nell’apposito campo presente nella sezione Promozioni. Il pacchetto di benvenuto descritto sulla piattaforma viene invece accreditato automaticamente dopo ciascun deposito idoneo, senza dover inventare o utilizzare codici trovati su pagine non ufficiali.
Esiste una Winnita app per Android e iOS?
Sì, la pagina mobile di Winnita presenta versioni dell’app per Android e iOS, scaricabili tramite il relativo codice QR. È consigliabile utilizzare esclusivamente la procedura proposta dalla piattaforma e non installare file Winnita app provenienti da siti o messaggi non riconosciuti.
Quali slot e giochi live sono disponibili su Winnita?
Le Winnita slot includono titoli come Book of Ra Deluxe, Winnita Hot, Sweet Bonanza, Gates of Olympus e Big Bass Splash. Nel casinò live sono presenti giochi come Crazy Time, Crazy Coin Flip, Crazy Pachinko e tavoli di blackjack. Il catalogo può cambiare nel tempo e diversi giochi offrono anche la modalità demo.
Si può giocare a Plinko su Winnita?
Sì, la categoria dei giochi istantanei comprende diverse versioni di Winnita Plinko. Tra i titoli elencati figurano Plinko, Plinko 2, Plinko Football, PlinkoX e Plinko XY, con modalità demo disponibile per varie versioni.
Come funzionano i prelievi Winnita?
I prelievi Winnita si richiedono dalla cassa del proprio conto, utilizzando le opzioni disponibili per il profilo. Se è attivo il bonus di benvenuto, le relative vincite possono essere prelevate soltanto dopo il completamento del wagering previsto. Il livello Diamante del programma VIP include inoltre il prelievo accelerato.
Qual è il numero di telefono Winnita?
Il numero di telefono indicato da Winnita è +39 351 109 5005. La piattaforma segnala anche un servizio di assistenza disponibile 24 ore su 24; per agevolare la richiesta conviene avere a disposizione i dati del conto e gli eventuali dettagli della transazione interessata.
Come valutare le recensioni di Winnita casino?
Le recensioni Winnita vanno confrontate con le condizioni effettivamente mostrate nel proprio conto, soprattutto per bonus, app e prelievi. È preferibile controllare la data della recensione, distinguere esperienze personali da fatti verificabili e non considerare una singola opinione come prova dell’affidabilità complessiva del casinò.
top1
দিল্লিজুড়ে ধরপাকড়, দীপকে, নেহা, মমতা ও কেজরিওয়ালসহ আটক বহু নেতা
ভারতের রাজধানী দিল্লিতে বিক্ষোভ দমনে ব্যাপক ধরপাকড় চালিয়েছে পুলিশ। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাওয়ার পথে রাজনীতিক, ছাত্রনেতা, অধিকারকর্মী ও অনলাইন কনটেন্ট নির্মাতাসহ বহু মানুষকে আটক করা হয়েছে। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে, ছাত্রনেতা নেহা বোরা, ইউটিউবার ধ্রুব রাঠি, পশ্চিমবঙ্গের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দিল্লির সাবেক মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং কেরালার সাবেক মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। সাবেক ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারকেও আটক করা হয়েছে বলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে।
শনিবার (১০ অক্টোবর) দিল্লির যন্তর মন্তরে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে এ বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়েও আপত্তি রয়েছে আন্দোলনকারীদের। তাদের অভিযোগ, এ প্রক্রিয়ায় বিপুলসংখ্যক ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। তবে নির্বাচন কমিশন বলছে, ভোটার তালিকা যাচাইয়ের নিয়মিত প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই এ সংশোধন করা হচ্ছে।
দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভকারীদের যাতায়াত ঠেকাতে ব্যাপক নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া হয়। যন্তর মন্তরে যাওয়ার পথে অনেককে আটক করে বাস ও ভ্যানে করে অস্থায়ী আটককেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ব্যারিকেড বসানো, যানবাহনে তল্লাশি এবং মেট্রো চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপের খবরও প্রকাশিত হয়েছে।
তবে আটক ব্যক্তির সংখ্যা নিয়ে সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে ভিন্নতা রয়েছে। দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস শনিবার বিকেল পর্যন্ত দিল্লিতে প্রায় দুই হাজার মানুষকে আটকের কথা জানিয়েছে। অন্যদিকে, আগের দিন ককরোচ জনতা পার্টির এক মুখপাত্র দাবি করেছিলেন, দেশজুড়ে প্রায় ১০ হাজার মানুষকে আটক করা হয়েছে।
top1
প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত, সড়ক অবরোধ পরীক্ষার্থীদের
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা পদে নিয়োগ পরীক্ষা প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে স্থগিত হওয়ার পর রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন পরীক্ষার্থীরা।
শনিবার (১০ অক্টোবর) পরীক্ষা শুরুর নির্ধারিত সময়ের আগে এ সিদ্ধান্ত জানানো হলে ক্ষোভে সড়কে নামেন চাকরিপ্রার্থীরা। এতে কয়েকটি এলাকায় যান চলাচল ব্যাহত হয়।
সকাল ১১টায় অধিদপ্তরের সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা (১১তম গ্রেড) পদের নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। তবে পরীক্ষা শুরুর ঠিক আগে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ সামনে আসায় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা স্থগিত করে।
এরপর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ, সাতমসজিদ রোড, বাংলা কলেজ ও খিলগাঁওসহ রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ শুরু করেন পরীক্ষার্থীরা। তারা প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার ব্যাখ্যা ও দায়ীদের জবাবদিহি দাবি করেন।
মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে অবরোধের বিষয়টি নিশ্চিত করে শেরেবাংলা নগর থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) মো. লোকমান হোসেন বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে আন্দোলনকারীরা আড়ং সিগনালে অবস্থান নিয়ে সড়ক অবরোধ করেছেন।
তিনি জানান, আসাদগেট থেকে ধানমন্ডিগামী সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। তবে ধানমন্ডি থেকে আসাদগেটমুখী সড়কে অবস্থান নিয়েছেন পরীক্ষার্থীরা।
বিক্ষোভের সময় চাকরিপ্রার্থীদের ‘প্রশ্ন ফাঁস হলো কেন, প্রশাসন জবাব চাই’সহ বিভিন্ন স্লোগান দিতে দেখা যায়।
May be an image of one or more people, crowd and text
কেন্দ্রে পৌঁছেও পরীক্ষা দিতে পারেননি প্রার্থীরা
পরীক্ষায় অংশ নিতে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে ঢাকায় এসেছিলেন হাজার হাজার চাকরিপ্রার্থী। নির্ধারিত কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়ার পর পরীক্ষা স্থগিতের খবর পেয়ে তারা বিপাকে পড়েন। অনেকের অভিযোগ, আগে থেকে কোনো ঘোষণা না দিয়েই পরীক্ষা বন্ধের সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে।
রাজধানীর মাদারটেকের এ আজিজ স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে আসা ঈমান জানান, তারা কেন্দ্রে প্রবেশ করে নির্ধারিত আসনে বসার পর পরিদর্শক এসে জানান, পরীক্ষা হবে না। কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা স্থগিত করেছে।
কেন পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে না, তা জানতে চাইলে ঈমান মোল্লা বলেন, কেন্দ্র থেকে কোনো কারণ জানানো হয়নি। তবে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে বলে তারা শুনেছেন। তিনি ফরিদপুর থেকে পরীক্ষা দিতে ঢাকায় এসেছিলেন।
একই কেন্দ্রের আরেক পরীক্ষার্থী মো. তামিম জানান, তাদের কেন্দ্রেও একইভাবে পরীক্ষা স্থগিতের কথা জানানো হয়।
পরীক্ষার্থীদের ভাষ্য অনুযায়ী, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে ৩০০টি পদের কথা উল্লেখ ছিল। এসব পদের বিপরীতে সারা দেশ থেকে লক্ষাধিক প্রার্থী আবেদন করেছিলেন। পরীক্ষা স্থগিতের সিদ্ধান্তে ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করেন তারা।
জানা গেছে, রাজধানীর কয়েকটি কেন্দ্রে প্রশ্নপত্র বিতরণের পর পরীক্ষা স্থগিতের ঘোষণা দেওয়া হয়।
এ দিকে মানিক মিয়া এভিনিউতে রাস্তা অবরোধকারীদের পক্ষ থেকে তিন দফা দাবি জানানো হয়েছে।
দাবিগুলো হলো:
১. প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের আইনের আওতায় আনতে হবে।
২. দূর থেকে পরীক্ষা দিতে আসা পরীক্ষার্থীদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে
৩. আগামী ১৫ দিনের মধ্যে পরীক্ষা নিতে হবে
দাবি বাস্তবায়নের ঘোষণা না আসা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।
তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) ইবনে মিজান বলেন, আমরা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা কিছু দাবি জানিয়েছে। আন্দোলনকারীদের বাইরে কেউ যেনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারে সে বিষয় খেয়াল রাখা হচ্ছে।
top1
দিল্লিতে বিক্ষোভের আগেই আটক ককরোচদের শীর্ষ নেতারা
প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে দিল্লিকে ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) পূর্ব ঘোষিত বিক্ষোভ কর্মসূচিকে ঘিরে ধরপাকড় শুরু করেছে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লির পুলিশ।
ইতোমধ্যে দলের প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে, ইউটিউবার ও ইনফ্লুয়েন্সার ধ্রুব রাঠিসহ আরও কয়েক নেতাকে আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছে একাধিক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম। এ ছাড়া বিক্ষোভে যোগ দিতে আসা প্রায় হাজার মানুষকে আটক করেছে দিল্লি পুলিশ।
এক প্রতিবেদনে রয়টার্স বলছে শনিবার সকালে দিল্লিতে পৌঁছানোর পর সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকেকে বিমানবন্দর থেকে আটক করা হয়। এ ছাড়া দলের দুই সহ-আহ্বায়ক সৌরভ দাস ও আশুতোষ রানকা এবং আইন সহায়তা বিভাগের প্রধান রত্না সিংকেও আটক করা হয়েছে বলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।
অপরদিকে সিজেপির সেই কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাওয়া ইউটিউবার ধ্রুব রাঠিকে শনিবার ভোরে রাজধানী সংলগ্ন শহর গুরুগ্রাম থেকে আটক করেছে পুলিশ।
একইভাবে বিক্ষোভে যোগ দিতে বিভিন্ন স্থান থেকে আসা প্রায় ১ হাজার জনকে আটক করার কথা জানিয়েছে দিল্লি পুলিশ।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এএনআইয়ের বরাতে জানা গেছে, জনশৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সম্ভাব্য বিশৃঙ্খলা ঠেকানোর কথা বলে এই পদক্ষেপ নিয়েছে পুলিশ।
ভারত, দিল্লি, বিক্ষোভ, ককরোচ জনতা পর্টি, সিজেপিমুম্বাই থেকে শনিবার সকালে দিল্লিতে পৌঁছান ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পরই পুলিশ তাকে আটক করে বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। দলটির পক্ষ থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে আটকের ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে।
আটকের আগে দীপকে জানিয়েছিলেন, কারাগারে যেতে হলেও কিংবা জাতীয় নিরাপত্তা আইনে অভিযুক্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকলেও তাদের আন্দোলন থামবে না। প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণাও দেন তিনি।
বিক্ষোভ ঠেকাতে দিল্লিতে ব্যাপক নিরাপত্তা
এদিকে বিক্ষোভের নির্ধারিত স্থান জন্তর মন্তরসহ দিল্লির গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ব্যাপক নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সড়কে ব্যারিকেড বসানো হয়েছে এবং পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর বিপুলসংখ্যক সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে।
কেন্দ্রীয় দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় ইন্টারনেট সংযোগে বিধিনিষেধ, একাধিক মেট্রো স্টেশন বন্ধ এবং ট্রেন চলাচলে বিঘ্নের খবরও পাওয়া গেছে। ফলে বিক্ষোভে অংশ নিতে আসা ব্যক্তিদের পাশাপাশি সাধারণ যাত্রীদেরও ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে।
ভোটার তালিকায় অনিয়মের অভিযোগ
ককরোচ জনতা পার্টির এবারের আন্দোলনের মূল দাবি প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ। সংগঠনটির অভিযোগ, ভোটার তালিকা থেকে যোগ্য ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে নির্বাচনি প্রক্রিয়াকে ক্ষমতাসীন বিজেপির পক্ষে প্রভাবিত করা হচ্ছে। তবে ভারতের নির্বাচন কমিশন ও বিজেপি- দুই পক্ষই এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে।
ইন্টারনেটভিত্তিক ব্যঙ্গাত্মক উদ্যোগ হিসেবে যাত্রা শুরু করা সংগঠনটি বেকারত্ব, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং সরকারের জবাবদিহির মতো ইস্যুতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এবার নির্বাচনি স্বচ্ছতার দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে তারা।
এদিকে বিজেপির জাতীয় সভাপতি নীতিন নবীন ককরোচ জনতা পার্টি ও বিরোধী দলগুলোর আন্দোলনকে ‘নৈরাজ্যবাদী’ কর্মকাণ্ড আখ্যা দিয়ে অভিযোগ করেছেন, এসব কর্মসূচির মাধ্যমে দেশে অস্থিতিশীলতা তৈরির চেষ্টা চলছে।
বিক্ষোভের আগেই আন্দোলনের শীর্ষ নেতাদের আটক এবং শত শত মানুষকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার ঘটনায় দিল্লির রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।
ববিতে “বিইউ আইএসএসএফ”- এর গ্র্যান্ড ওপেনিং ও সাইবার টক অনুষ্ঠিত
Untitled
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি নতুন বিভাগ, দু’টি নতুন সম্ভাবনা
তুমি কে, আমি কে, রাজাকার! রাজাকার: প্রতীকী স্লোগানে উত্তাল ইবি
মহেশখালীতে অবৈধ বালু উত্তোলনে হুমকির মুখে গ্রামবাসী, প্রতিবাদে মানববন্ধন
সাংবাদিকের মোবাইল কেড়ে নিয়ে মারধর, অভিযুক্ত নিজেই ভিকটিম সেজে ধামাচাপার চেষ্টা
Trending
-
top12 days ago
দিল্লিজুড়ে ধরপাকড়, দীপকে, নেহা, মমতা ও কেজরিওয়ালসহ আটক বহু নেতা
-
top32 days ago
বেরোবিতে শহিদ আবু সাঈদ গেট নির্মাণকাজের শুভ উদ্বোধন
-
ধর্ম1 day ago
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি নতুন বিভাগ, দু’টি নতুন সম্ভাবনা
-
top12 days ago
প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত, সড়ক অবরোধ পরীক্ষার্থীদের
-
top32 days ago
জাপানে উচ্চশিক্ষা ও বৃত্তির সুযোগ নিয়ে বাকৃবিতে সেমিনার
-
top32 days ago
ডিজিটাল রূপান্তরের পথে বেরোবির লাইব্রেরি:নতুন বই, বিশ্বমানের ই-জার্নালের সাথে চালু হচ্ছে অটোমেশন
-
top314 minutes ago
ববিতে “বিইউ আইএসএসএফ”- এর গ্র্যান্ড ওপেনিং ও সাইবার টক অনুষ্ঠিত